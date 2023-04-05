「力爭國民黨總統提名」 郭董為4年前負氣離開鞠躬道歉

鴻海創辦人郭台銘結束訪美抵台後，5日舉行記者會。（記者程遠述／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 結束訪美行程今凌晨抵台，上午在桃園諾富特機場酒店舉行記者會。郭台銘今表示，將全力爭取國民黨 2024總統候選人提名 ，也對於4年前負氣離開，向國民黨朋友致上萬分歉意，而如果最後是由新北市長侯友宜獲得提名，也會全力支持侯友宜，目標下架民進黨。

郭台銘早早表態爭取國民黨總統選人提名，對於黨內徵召作業，國民黨主席朱立倫也已和郭台銘會面討論過。郭台銘結束從3月27日開始訪美的「科技經濟開拓之旅」後今晨抵台，隨即在上午十點舉行「台灣需要一個很棒的CEO」心得報告記者會。

郭台銘演說時，向藍營鞠躬道歉。他表示，自己爭取參選2024總統的動力，就是因為台灣現在因為地緣政治，面臨危機，他參選的目標，就是要化解美中對抗、且不能讓民進黨執政，而日後他也會訪問日本，並繼續舉行演講會和說明會，來說明自己如何達成目標。

郭台銘也強調，感謝朱立倫和國民黨副主席連勝文，肯定自己是國民黨資產，也拜託大家接到民調電話，不管哪一家，都請表達唯一支持郭台銘「讓黨中央有依據提名。」

郭台銘也表示，如獲國民黨徵召，會團結所有非綠陣營贏得2024大選、政黨輪替，但如果最後國民黨決定徵召侯友宜，他也會全力支持侯，幫助國民黨勝選，不能讓DPP繼續執政。

郭台銘今天搭乘中華航空公司CI7班機返台，班機在清晨5時26分抵達桃園國際機場，他在下機後也向現場拍攝的記者揮手致意，雖然身上仍穿著西裝，但頭頂上戴的帽子，已經由出發時所戴繡有中華民國及美國國旗圖案的棒球帽，更換為只繡有中華民國國旗的棒球帽。

據轉述，郭台銘日前在波士頓與哈佛大學學生座談時說，他已不再為錢工作，想多為年輕人做一點事情；如何讓年輕人未來有希望，不再面臨低薪困境，領導人必須要有運籌帷幄的能力，如果沒有，「這次投票，等於就浪費了」。他更強調，「台灣就是需要一個能把國家當成company 經營的CEO啦」。