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新聞評論／面對三大重任，朱立倫須拿出主席高度

聯合報社論

台北市議員徐巧芯與立委費鴻泰的初選提名之爭愈演愈烈，除鬧出推擠糾紛，徐巧芯甚至自爆四年前曾當費鴻泰「側翼」，幫他攻擊挑戰者王鴻薇。「費芯大戰」原是世代交替之爭，如今演成人身攻擊，還上升為黨內互鬥醜聞，極其難看。對此，台北市長蔣萬安已主動與北市黨部主委黃呂錦茹會商，研議如何調停；黨主席朱立倫對此不聞不問，難道不在乎政黨形象受損？

表面上看，「費芯大戰」只是費鴻泰與徐巧芯的初選之爭；實質上，卻事關國民黨生態結構的調整轉型；在觀瞻上，則關係到整個藍營的戰力、團結與形象。除了「費芯大戰」，其他選區也有類似的情況，有待化解。蔣萬安找黃呂錦茹會商，顯然察覺此事已影響到黨的形象與團結，故希望盡一己之力居間協調。相形之下，朱立倫坐視此事擴大發酵，卻不做任何風險管控，恐怕有失黨主席的領導角色。

朱立倫或許以為，黨中央已訂出「三成黨員、七成民調」的初選規則，候選人只要據此各顯本事，即能達到公平競爭。然而，比起民進黨的「全民調」，國民黨的初選辦法顯然對現任者有利，年輕世代自然不滿，這也是「費芯大戰」遲遲無法停火的主因。再說，除了制訂規則，黨中央能做的事還有許多，包括調停雙方或要求節制等等；這些，當然都需要細膩地處理。包括外界建議，表現優異的資深立委應改列不分區提名，也是一條合理的協調出路。但黨中央眼睜睜看著「費芯大戰」愈演愈烈，卻毫不處理，難道以為自己只是觀眾席上看好戲的一員？

若是這樣的話，朱立倫的領導風格就太有問題了。身為黨主席，對於黨內的重大爭議置之不理，對於影響政黨形象的事件視若無睹，都愧對其角色，又將如何爭取選民支持藍軍重返執政？當然，目前國民黨主席的工作並不容易，朱立倫既要思考總統及立委提名布局，在資源不足的情況下要設法募款，又要擺平地方勢力的不同需索，工作必然相當吃重。但朱立倫既然選擇擔任此一重任，除了全力扮好領導角色，帶領國民黨追求最大的勝算，他還有什麼退路？

從去年底九合一選舉的大勝，一路打到現在，國民黨不知不覺間已流失了不少原有的支持與自信。其中，包括南投補選的大意失荊州，選策會規畫不當的失算，費芯之戰的內亂，都是原因之一，黨的士氣亟待整裝重振。目前國民黨的當務之急有三：一是遏止「費芯大戰」和類似的內鬥火勢繼續蔓延，這需要藉助老將調停；二是在避免徒添內耗的情況下，盡速徵召推出最強總統候選人，然後盡全黨之力提供戰略及論述支援；三是極力爭取郭台銘任何形式的合作，這仍需要黨內元老乃至黨友的幫忙穿梭。

國民黨中央之所以遲未介入「費芯大戰」的調停，一方面可能唯恐被當事人消費，或大做文章；另方面可能是覺得無處下手，乾脆不理。這樣的心態，不僅太過鴕鳥作風，也太過消極。事實上，黨內大老、菁英和新秀比比皆是，只要找對適當的人選，拿出足夠的誠意，應有辦法讓雙方休兵。問題只在，主事者是否有心解決，以及是否有足夠的智慧。

目前中央黨部的人事結構似嫌薄弱，若干黨務主管的資歷及人脈皆嫌不足，若要扮演上述「三大重任」的穿梭及火車頭角色，恐怕難以勝任。因此，朱立倫必須把眼光放遠、把身段放低，請出黨內有能力、有影響力的人士共同打這場選戰。民進黨的大軍已成形，藍軍還有自亂陣腳的餘地嗎？

國民黨 提名 民調

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