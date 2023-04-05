藍「費芯大戰」升溫 蔣萬安喊團結 游淑慧：連公平都難

國民黨北市立委第七選區「費芯大戰」愈演愈烈，台北市長蔣萬安說「相信我們會團結」。（本報資料照片）

國民黨 北市立委第七選區立委提名初選，「費芯大戰」劇情高潮迭起，昨傳國民黨考紀會將介入調查，且傳民調 考慮提前，以便滅火。參選人徐巧芯說，提前民調對挑戰者來說等同「沒收初選、保障現任」，相當荒謬；對手立委費鴻泰不回應黨內互打。

來源：聯合新聞網

徐巧芯向考紀會檢舉費鴻泰「惡意攻訐」，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，上班後才會討論；台北市長蔣萬安說，「相信我們會團結」，若有需要協助一定義不容辭，大家共同目標是2024一定要勝選。

費芯大戰愈演愈烈，已表態爭取港湖區立委初選的國民黨議員游淑慧昨天在臉書說，「五味雜陳」，尤其她看到徐巧芯和費委員在市場相逢的畫面，看到徐巧芯跌到時的狼狽，聽到有些酸徐自導自演的酸語，心裡都覺得很不舒服。「先不要講好好的世代傳承了，感覺連公平競爭都很難了。」

游淑慧說，身為一個資淺且年輕的挑戰者，本身就要承受很大的壓力，尤其是論資排輩文化嚴重的國民黨。整個初選規則的制定，有許多球員兼裁判的事實，讓挑戰者和規則制定者一起競爭，覺得可笑又可憐。就像黨員投票 原本是希望黨員參與的機制，然而低投票率的慣性，讓黨員投票成為特定人可操作的工具。

游淑慧說，「我們的對手都是黨內高層核心，在不對稱的競爭下，卻還是一直要求挑戰者要『以和為貴』，自我束縛、綁手綁腳……不覺得有些殘酷？」徐巧芯為什麼要不計毀譽的勇往直前？為什麼要讓自己狼狽不堪的追逐跌倒？也不過就是希望有個平等的舞台，例如公開辯論。」

游提到，松信也好、港湖也好，南投補選結果前車之鑒不遠，政治資源和參政空間長期由特定人占有，選民會膩、組織會僵化，選戰的路數和能力也被民進黨完全掌握。比比國民黨、民進黨和民眾黨的樣貌、活力和給新人的機會……，一個希望讓選民有不一樣期待的國民黨，它應該百花齊開、世代合作，而不要一枝獨秀、資源壟斷。

游淑慧也提到，國民黨從2018、2022年後，增加了許多普二代的公職人員，「我們的路沒有前人長輩鋪好，我們只能一步一步自己走出來」，「路不好走，但是我真心希望更多普二代的出頭，能為國民黨走出新路、走出新風貌，即便披荊斬棘、全身刺傷」。