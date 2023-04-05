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高虹安上任100天報告政績 執政滿意度破6成

台灣新聞組／新竹5日電
新竹市長高虹安（右）上任滿100天，她4日晚透過臉書發文向市民報告各項政策推展情形。（圖：竹市府提供）
新竹市長高虹安（右）上任滿100天，她4日晚透過臉書發文向市民報告各項政策推展情形。（圖：竹市府提供）

新竹市長高虹安上任滿100天，她昨晚透過臉書發文向市民報告各項政策推展情形，包含交通、教育、婦幼福利與城市發展等，「每一項政策推動，都是為了理想中美好的新竹市」。一份最新施政表現滿意度民調也出爐，有六成新竹市民滿意高虹安的施政表現。

本報系聯合報報導，高虹安在臉書發出多張圖卡說明上任100天市政報告，涵蓋教育、交通、舊城復興、智慧城市、縣市合作、警消勞權、婦幼銀髮福利、都市發展、環境永續、青年參與、動物福利城市行銷與外交等。

交通部分如親自擔任交通改善小組組長、推動縣市先導公車；教育有舉辦學區重畫公聽會、研擬安心通學專車路線；婦幼福利部分推動凍卵補助母親節上路、拍板提升公托補助，預計今年第四季落實等。

高虹安說，100天是什麼概念？100天可以讓一個人養成新的習慣或興趣；也可以讓呱呱墜地的新生兒，開始學會回應媽媽的笑容；更可以讓一座渴望不一樣的城市，重拾對改變的信心。

高虹安表示，每一項政策推動，都是為了理想中美好的新竹市；從日出到深夜，市府團隊把認真化為每一分每一秒的日常。感謝所有局處首長和同仁的努力，努力落實對這座城市的莊嚴承諾。這是起點也是認真日常的第一張成績報告，並允諾未來會為每一位新竹市民拚盡全力。

台北中國時報報導，高虹安執政滿100天，一份最新施政表現滿意度民調也出爐，有6成新竹市民滿意高虹安的施政表現，1成73表達不滿意；另對市府團隊表現滿意度中，有5成69表示滿意，且有5成8以上的市民對新竹市未來有信心。

根據民調結果顯示，市民對於高虹安的施政表現，非常滿意有13.7％、還算滿意46.4％、不太滿意11.9％、非常不滿意5.4％、22.6％未表達意見；整體而言，對高施政表現滿意的市民合計達60.1％。

對於新市府團隊處理新竹棒球場、南寮風箏賽場的設施安全等重大議題表現滿意度中，非常滿意17.1％、還算滿意39.8％、不太滿意15.3％、非常不滿意7.9％、19.9％未表達意見。交叉分析發現，教育程度為專科以上占69.4％；而支持民眾黨的市民當中，有87.4％對高虹安市府團隊滿意度較高。

另被問到市民對於新竹市未來的信心度，16.2％表示非常有信心、42.2％還有信心、20.2％不太有信心、9.2％非常沒信心，另有12.2％無意見。

此外，對於未來新竹市發展，市民覺得最須改善的施政有哪些？61.8％市民表示是交通，其次為公共建設23.7％、經濟發展12.1％、教育9.9％、社會福利9.4％。

民調結果也化解外界疑慮，指外界一般認為高虹安因去年選情激烈，上任後要面對新竹市各種狀況，應會有不短的陣痛期。如今最新民調顯示，施政初步獲得過半民眾肯定。

該份民調是網路媒體「品觀點」委託民調公司進行調查，時間為3月28日至3月29日，以市內電話與手機併用雙底冊抽樣電話訪問調查，訪問對象為戶籍在新竹市20歲以上的市民，共完成1076份成功樣本（其中市話調查完成749份、手機調查完成327份）。

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