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愈吵愈旺？桃園神社單日遊客破5000人次

記者陳右豪／桃園5日電
桃園神社請走日本神祇引發爭議，近日人潮增加，卻又引發藍綠議員論戰。（本報資料照片）
桃園神社請走日本神祇引發爭議，近日人潮增加，卻又引發藍綠議員論戰。（本報資料照片）

桃園神社因請回日本神祇引發爭議，甚至傳出觀光人潮減少，攤商反映吃不消，引發藍綠營議員論戰；不過，神社園區因清明連假和天氣放晴，人潮已開始增加，這兩天每日入園都有5000人次以上。

桃園市民政局表示，神社園區連假第2天人潮開始增加，每日大約都有5000多人次進園區觀光，未來將會與觀光旅遊局、新聞處結合，並與旅行社及觀光業者合作，將此園區列入桃園的特色觀光行程。

藍營議員批評，請走日本神祇反而遊客更多，綠營不應政治操作。議員詹江村說，「忠烈祠請走日本神祇，反而迎來人山人海觀光客，也打臉民進黨說會沒遊客，不信自己跑一趟」，他認為，大作文章造謠，信者不是傻就是笨，不然就是共犯。

議員牛煦庭表示，樂見神社人潮回流，也支持廠商繼續經營，民進黨議員過度政治操作，期待爭議持續可攻擊市府，但爭議持續不利觀光，若真心愛惜景點，就不要繼續把這裡當政治提款機，回歸文化體驗活動即可。

民進黨議員黃瓊慧表示，日前收到攤商陳情，指因為神祇被請走，導致人潮銳減，她連假前往園區，用消費行動力挺，給攤商打氣加油，並透過發文持續推廣景點。也邀請藍營民代親自到現場推廣，用身體力行取代口水攻擊。

觀光 民進黨 日本

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