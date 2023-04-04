郭台銘拋避戰訴求：化解美中對抗、不能讓民進黨執政

郭台銘5日結束訪美行程，於諾富特飯店召開記者會，表達願意參加徵招，並為退出國民黨道歉。（記者黃仲明／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 結束訪美行程，於台北時間5日凌晨抵台，上午在桃園諾富特機場酒店舉行記者會。除表示將全力爭取國民黨 總統候選人提名外，郭台銘也指出，台灣正面臨巨大危機，要避戰必須做到兩件事，一是化解美中對抗，二是不能讓民進黨 執政。

郭台銘表示，台灣面臨最大問題還是經濟，而經濟背後是科技創新，政治和經濟密不可分，他從傳統產業白手起家到開創鴻海國際事業，比任何人都明白台灣正面臨巨大危機。

郭台銘指出，台灣危機不是單純市場經濟問題，而是地緣政治連動引發的產業、人才斷鏈和隨時可能爆發戰爭的風險，而「如何讓中華民國台灣創造的民主典範、經濟奇蹟不功虧一簣」，朝先進科技國家邁進，是他爭取參選2024總統的動力。

郭台銘並說，面對美、中對抗台灣會被迫選邊站、成為最直接的受害者，他認為最好的辦法是努力「化解美中對抗」，而因台灣式美中對抗焦點、也是美中經濟連接點，台灣有條件成為化解美中對抗的影響力。

郭台銘強調，要達成此目標，需一位具國際高度、以和平為念的領袖，未來他會用演講和座談向大家深入說明。

郭台銘也提及，避戰是領袖最重要責任，他要告訴年輕人，投票給「高舉台獨、仇中抗中」的民進黨是危險的，「是與你們（指年輕人）利益為敵的」，因此若他獲國民黨徵召提名，他會團結非綠陣營達成政黨輪替，但若新北市長侯友宜民調高過自己、最後國民黨徵召侯，他也會全力支持侯「不能讓民進黨繼續執政、不能讓我們的兒女在槍林彈雨中生活」。