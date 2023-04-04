侯友宜促中央解決民生問題 藍營認已有總統格局

新北市長侯友宜。(圖：新北市政府提供)

國民黨 總統參選人懸而未決，熱門人選新北市長侯友宜 春假期間卻「消失」三天，基層焦慮。但侯昨晚在臉書發文指「外部局勢動盪、內政百廢待舉」，要政府快速解決民生問題，「人民關心的大小事，必須是政府心中最重要的事，為政者的用心跟效率，人民都看在眼裡」。

上周行政院會，侯友宜在會中傳達基層心聲。侯昨晚再發表連假走訪蘆洲黃昏市場感觸表示，現在疫情雖然逐漸遠離，但近期的缺蛋、缺雞肉，以及雞肉、豬肉價格飆漲等危機，卻讓許多人依舊滿面愁容，攤商忍不住吐苦水；他提出三點呼籲，包括建立市場回饋機制、健全產業環境、加強供銷產業即時監控，希望中央盡速著手處理。

藍營人士認為，侯友宜該篇發文與建議，談到全國性議題，已有總統格局，也代表侯友宜再度向前跨出重要的一步。

國民黨日前宣布總統候選人將採徵召，屏東縣議員黃明賢、蘇資婷和多名里長、市民代表呼籲加速徵召侯友宜，南台灣民眾的支持是國民黨勝選關鍵，並喊出「TWIWAN侯，TEAM友宜」。

侯友宜過往行程滿滿，農曆年後卻銳減，清明連假已三天沒有公開行程。外界傳言甚囂塵上，傳出他正為參選總統布局，拜訪黨內人士鞏固本命區新北市，為九合一選舉致謝，並透露未來可能「會再次需要幫忙」，力求大本營不失，也調整請假參選後市政格局。

侯團隊人士指出，侯友宜私下曾表示會找時間回嘉義老家掃墓。侯昨天也進市府上班，安排一些不公開市政行程，在局勢未變化前，還是市政工作為主。

相關人士也透露，曾有人說侯沒有南部票，「嘉義人怎麼會沒有南部票？」且侯友宜擅長的還是組織戰，例如透過昔日警界友人布局。

民進黨方面，4月12日將公告總統提名 名單，由黨主席賴清德代表民進黨出征。

台灣民眾黨昨天舉行選舉決策委員會，決議4月27日至5月8日開放總統參選人領表登記，預計5月17日公告2024年民眾黨總統提名人；預料柯文哲代表民眾黨參選無懸念。