費芯送考紀傳6日處理？黃呂錦茹：家內事沒要走到那

藍營立委初選「費芯大戰」激烈，議員徐巧芯（左）日前得知費鴻泰要轉往中崙市場，跟進要求辯論。現場一陣混亂，徐巧芯跌倒左手受傷。(本報資料照片)

「費芯大戰」持續，議員徐巧芯日前拜票為邀費鴻泰辯論竟演變成推擠，徐巧芯控訴被推倒；徐昨也再爆料，指費4年前要她當側翼攻擊當時的挑戰者王鴻薇，甚至認為費施壓黨部委員等，應送考紀會。

傳出考紀會已經以最速件轉給北市黨部處理，並最快於4月6日就會處理。不過北市黨部主委黃呂錦茹受訪回應，她看過當天影片，沒有所謂推人，「這些也都是家內事，沒有要走到那邊(考紀會)....」。

國民黨 信義南松山黨內初選，4月16日至18日將進行七成全民調；4月22日進行三成黨員投票 ，徐巧芯與費鴻泰今天都沒有公開行程，對於這幾天仍吵得沸沸揚揚的費芯大戰，黃呂錦茹說，她希望這件事可以慢慢淡化，「畢竟這都是家務事，不希望鬧得太大」。

由於根據國民黨初選公約，明確提到候選人不得以言論或行為或不當方式損害國民黨聲譽，破壞本黨團結；也絕不惡意攻訐其他參選同志等規定外，若違紀最重可建議不予提名 。

黃呂錦茹說，徐巧芯所提到的推人，若真有其事就要注意、不能有暴力，不過她看過當天影片並沒有推人狀況；至於徐巧芯爆料費鴻泰四年前的事，黃呂說，不論真假，都是四年前的事，這個都是家務事，如果要這樣揭瘡疤不好。

費芯大戰是否停戰？還是繼續吵不停？黃呂說，她已經在處理，但有時候徐巧芯自己覺得委屈，還都會講到掉眼淚；費鴻泰也覺得很委屈，現任的被挑戰，還是要忍一點。

何時需要出動市長蔣萬安協調？黃呂錦茹說，她已經跟市長講得很清楚，「有需要動用到他（蔣），請他幫忙協調，自然會跟他講」，蔣萬安則回「他這條路是開的........」。黃呂錦茹說，她相信徐與費都是成熟、有智慧的人，這是國民黨內的家務事，大家要團結。