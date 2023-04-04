我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

費芯送考紀傳6日處理？黃呂錦茹：家內事沒要走到那

記者林麗玉／台北4日電
藍營立委初選「費芯大戰」激烈，議員徐巧芯（左）日前得知費鴻泰要轉往中崙市場，跟進要求辯論。現場一陣混亂，徐巧芯跌倒左手受傷。(本報資料照片)
藍營立委初選「費芯大戰」激烈，議員徐巧芯（左）日前得知費鴻泰要轉往中崙市場，跟進要求辯論。現場一陣混亂，徐巧芯跌倒左手受傷。(本報資料照片)

「費芯大戰」持續，議員徐巧芯日前拜票為邀費鴻泰辯論竟演變成推擠，徐巧芯控訴被推倒；徐昨也再爆料，指費4年前要她當側翼攻擊當時的挑戰者王鴻薇，甚至認為費施壓黨部委員等，應送考紀會。

傳出考紀會已經以最速件轉給北市黨部處理，並最快於4月6日就會處理。不過北市黨部主委黃呂錦茹受訪回應，她看過當天影片，沒有所謂推人，「這些也都是家內事，沒有要走到那邊(考紀會)....」。

國民黨信義南松山黨內初選，4月16日至18日將進行七成全民調；4月22日進行三成黨員投票，徐巧芯與費鴻泰今天都沒有公開行程，對於這幾天仍吵得沸沸揚揚的費芯大戰，黃呂錦茹說，她希望這件事可以慢慢淡化，「畢竟這都是家務事，不希望鬧得太大」。

由於根據國民黨初選公約，明確提到候選人不得以言論或行為或不當方式損害國民黨聲譽，破壞本黨團結；也絕不惡意攻訐其他參選同志等規定外，若違紀最重可建議不予提名

黃呂錦茹說，徐巧芯所提到的推人，若真有其事就要注意、不能有暴力，不過她看過當天影片並沒有推人狀況；至於徐巧芯爆料費鴻泰四年前的事，黃呂說，不論真假，都是四年前的事，這個都是家務事，如果要這樣揭瘡疤不好。

費芯大戰是否停戰？還是繼續吵不停？黃呂說，她已經在處理，但有時候徐巧芯自己覺得委屈，還都會講到掉眼淚；費鴻泰也覺得很委屈，現任的被挑戰，還是要忍一點。

何時需要出動市長蔣萬安協調？黃呂錦茹說，她已經跟市長講得很清楚，「有需要動用到他（蔣），請他幫忙協調，自然會跟他講」，蔣萬安則回「他這條路是開的........」。黃呂錦茹說，她相信徐與費都是成熟、有智慧的人，這是國民黨內的家務事，大家要團結。

國民黨 提名 投票

上一則

台駐巴西聖保羅外交官墜樓 疑因官邸修繕費用核銷爭議

下一則

蔡英文見證台貝外長簽署技術合作協定、送5000台筆電

延伸閱讀

藍營「費芯大戰」短兵相接 爆推人爭議

藍營「費芯大戰」短兵相接 爆推人爭議
「費芯之戰」廝殺慘烈 黨內憂心團結 蔣萬安願調停

「費芯之戰」廝殺慘烈 黨內憂心團結 蔣萬安願調停
蔣萬安家五口曬幸福 二寶不哭超專注與三寶幫哥加油

蔣萬安家五口曬幸福 二寶不哭超專注與三寶幫哥加油
藍初選廝殺慘烈 蔣萬安將「義不容辭」出手化解

藍初選廝殺慘烈 蔣萬安將「義不容辭」出手化解

熱門新聞

台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取材自廖元豪教授臉書）

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

2023-03-31 07:03
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
由於司機導航錯誤，採訪馬英九的媒體團車輛，在上海虹橋機場附近演出「迷航記」。記者賴錦宏/攝影

馬英九採訪團專車掉隊、司機迷路…兩岸記者大迷航

2023-03-27 11:14

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播