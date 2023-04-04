徐巧芯自爆 費鴻泰4年前找她當側翼攻擊王鴻薇

北市議員徐巧芯爆料，立委費鴻泰四年前找她當側翼攻擊王鴻薇。(記者曾原信／攝影)

國民黨 立委初選「費芯大戰」持續上演，台北市議員徐巧芯3日受訪指出，立委費鴻泰4年前她當側翼，攻擊當時的挑戰者王鴻薇，費鴻泰僅說，「網內互打的事，都不回應」。王鴻薇也不回應。

徐巧芯表示，回想4年前的立委選舉，費鴻泰想要以翩翩君子的形式來打與王鴻薇的初選，因此需要側翼幫忙攻擊。當時她剛選上議員且在初選與王有心結，費覺得是可利用之人，就利用她攻擊王，例如稱王在沒經韓國瑜同意去變造錄音檔發布，後來才知事實非如此，甚至也要她批判王、要求王退出政壇。

她直言，對於過去發生的真實事情感到抱歉，也公開在王鴻薇參加這次立委選舉道歉，其中一個道歉理由是「四年前就不應該相信這個偽君子的話」，去做他的側翼。

徐巧芯說，不知道這次出來的人是否與四年前一樣，都受費鴻泰指使，希望這種偽君子、假清高的事情，千萬不要再做了，今年不希望其他人再擔任四年前她的角色。

初選民調 逼近，徐巧芯近日頻頻邀費鴻泰公開辯論，昨天再度提出兩大主題，第一是針對各自路線、主張跟政見；其次是作為立委候選人，如何協助國民黨2024總統候選人贏得選舉，徐也再度隔空喊話，「任何時間、任何地點，只要能夠辯論都接受」，包括凌晨或到高雄屏東辯論，她完全接受，也請費鴻泰決定，另控費施壓關說黨部委員，勾結綠營側翼罷免 她，應送考紀會。但費均未回應。

徐巧芯也指出，她近期並沒有接到市長蔣萬安、北市黨部主委黃呂錦茹的電話，自己會注意什麼可以講、什麼不能說。

名嘴周玉蔻暗批費芯大戰「太難看了」、「沒心（芯）沒肺（費）」。徐巧芯昨也回擊，每天都在吃國家狗糧，「她才難看吧，長得也難看，做事也難看」，還管到國民黨的家務事，「周玉蔻關妳屁事」，強調如果周罵費鴻泰，她也只會挺費。

至於「費芯大戰」戰火延燒到立委李德維，傳出有綠營側翼轉向支持徐巧芯、出征李德維。徐巧芯昨天說，李德維搞不清楚狀況，「李德維那邊發現有很多奇怪的網軍攻擊他，那並不是我的支持者，完全都是綠營側翼網軍」，徐也希望藉機讓李德維知道，「話不能亂講，亂講以後，禍患無窮」，直接引來側翼網軍出征。