我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

新聞評論／只顧發包不顧品質 鄭文燦「造就」3秘寶工程

聯合報社論
鄭文燦桃園市長任內不少公共工程發生事故，引發外界議論。(本報資料照片)
鄭文燦桃園市長任內不少公共工程發生事故，引發外界議論。(本報資料照片)

桃園市長張善政公布前市府「三大秘寶」公共工程體檢結果，發現工程出事原因千奇百怪，審核過程十幾關卻無人糾錯，如同把錢丟到水裡。例如，平鎮文化公園停車場倒塌致死，是結構技師「鍵入」錯誤；竹圍遊艇碼頭半年內崩壞半數，是因為根本未做水文調查；而楊梅區公所大樓遇雨上浮，則是當初鑽探報告不實，根本誤估地下水位。

鄭文燦任內不少公共工程發生事故，引發外界議論。張善政上任後，組成「公共工程體檢委員會」，由工程會前主委李鴻源擔任總顧問，希望透過體檢深入追查事故及疏失原因，並設法改正。首批體檢對象鎖定三大工程：一是發生施工中倒塌致死的平鎮文化公園停車場，二是碼頭崩毀過半的竹圍港遊艇碼頭，三則是遇雨「漂浮」的楊梅區公所新建大樓。至於天花板被震塌的八德羽球館事件，尚未列入此次體檢範圍。

平鎮文化公園停車場2020年在施工中發生倒塌事件，造成1死2傷。經「體檢會」追查，發現釀禍的源頭是1名結構技師在電腦key in時鍵入錯誤，導致設計出來的承受力僅達規定標準的1/4。更糟的是，其後經過十幾次審核，卻沒有人發現這項致命錯誤。因為結構設計錯誤，導致營造施工不良，便造成工人枉送性命的悲劇。後來，桃園市府把工程經費從2.95億元（台幣，下同，約965萬美元）追加到4.86億元，仍由原營造廠繼續施作。

竹圍港遊艇碼頭則是去年中才風光啟用，不到半年，4區已有2區碼頭嚴重崩毀沉陷。船主更怒罵，停靠在碼頭的船隻，1個月內5度因浪大被扯斷繫繩，認為是設計不當。經「體檢會」檢查結果，發現鄭文燦市府根本未做竹圍水文調查，只拿台北港的水文數據套用，加上防波堤不夠長，迎浪區碼頭浮箱很快就被大浪沖毀。李鴻源說，前市府竟想用區區1億元建出遊艇碼頭，很不可思議；而這樣的設計如何通過層層審核，也令人納悶。

耗資7.8億元的楊梅區公所新建大樓，在2021年8月盧碧颱風時，竟因遇雨「上浮」9到45公分不等，導致傾斜。經體檢會追查，發現該工程水文報告草率，將平地地下水位設定標準隨便套用在坡地；一遇豪雨，地下水層上升，就讓整座建築漂浮而傾斜。事後，鄭文燦將15個地下停車位灌漿增重，並加設79根地錨，追加3000多萬元經費，犧牲15個停車位，多花了9個月來穩住結構。

上述三案的共同點是：一，事前的工程規畫潦草；二，得標者不做基本功，卻胡亂拿其他工程的數據充數；三，市府的審核也流於形式，毫無把關糾錯功能；四，除了人命損傷，工程預算大幅追加，工期則大幅延宕。這三案雖由三個不同的局處負責，但已可看出鄭文燦任內的好大喜功，公共工程建案多如牛毛，因而衍生只顧發包、不顧品質的現象，也凸顯鄭文燦華而不實的虛榮風格。

張善政借重專家對轄內問題公共工程重新體檢，得到了漂亮的成果。諷刺的是，民進黨對此惱羞成怒，批評張善政是在「清算」前朝；這種反應，才是在模糊焦點。事實上，公共工程所費不貲，又涉及公共安全，唯有追出問題源頭並糾正錯誤，才能避免官員一錯再錯，並確保公眾安全。如此作法，才是對市民負責的行為，也是「政黨輪替」的目的所在。

鄭文燦在桃園任內，以身段柔軟、工於周旋著稱，從而贏得不少地方好評。然而，如今攤開他任內諸多草率行事、只顧表皮的建設，其作風實讓人敬謝不敏。

張善政 羽球 預算

上一則

黑白集／狼教練染指選手輕判 體壇司法都病了

下一則

徐巧芯自爆 費鴻泰4年前找她當側翼攻擊王鴻薇

延伸閱讀

林佳龍最高調府秘、鄭文燦最具實權副閣揆 黨內側目

林佳龍最高調府秘、鄭文燦最具實權副閣揆 黨內側目
3度易址定案 國家動漫博物館落腳台中

3度易址定案 國家動漫博物館落腳台中
彩券盈餘當成小金庫？藍：鄭文燦2.1億元綁樁

彩券盈餘當成小金庫？藍：鄭文燦2.1億元綁樁
「公平正義淪口號」 桃園美福大火免罰 鄭文燦挨轟

「公平正義淪口號」 桃園美福大火免罰 鄭文燦挨轟

熱門新聞

台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取材自廖元豪教授臉書）

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

2023-03-31 07:03
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
由於司機導航錯誤，採訪馬英九的媒體團車輛，在上海虹橋機場附近演出「迷航記」。記者賴錦宏/攝影

馬英九採訪團專車掉隊、司機迷路…兩岸記者大迷航

2023-03-27 11:14

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播