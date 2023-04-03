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陳其邁走出低谷 沒昔日傲氣 多三分底氣

記者王慧瑛、林政忠
高雄市長陳其邁第二任期施政屆滿100天前接受本報系聯合報專訪，暢談市政議題時，展現自信風采。(記者劉學聖／攝影)
高雄市長陳其邁第二任期施政屆滿100天前接受本報系聯合報專訪，暢談市政議題時，展現自信風采。(記者劉學聖／攝影)

英國首相邱吉爾曾說，「對政治領袖無情，是偉大民族的象徵」。邱吉爾的名言，高雄市長陳其邁一定感同身受。高雄人給過陳其邁溫暖、也曾無情對待，陳其邁的轉變，來自於對失敗的深刻體認；陳其邁用「偶包」點出將問鼎總統大位的民進黨主席賴清德接地氣罩門，是一段刻骨銘心的親身經歷。

在高雄發跡、在高雄跌倒、又在高雄重起，從政治高峰到低谷，民進黨內形容，「陳其邁是走過地獄的那個男人」。前總統陳水扁2005年任命陳其邁代理高雄市長，那是他最意氣風發的年代，隨後卻慘遭「高捷外勞案」滑鐵盧；2018年高雄市長寶座，陳其邁本以為如探囊取物，結果又殺出菜販韓國瑜，陷入從政低谷。

兩年多前，獲民進黨徵召參選高雄市長補選時，陳其邁哽咽說，「高雄是我一生懸命的故鄉」。去年九合一選舉民進黨慘敗，陳其邁則獲58%得票率勝出，現在的他沒有昔日傲氣，卻多了三分底氣。

陳其邁當立委霸氣十足，總是西裝革履，重視門面形象；2018年市長敗選後形象大轉彎，接受年輕幕僚大尺度改造，時尚雜誌將他從「暖男」變「潮男」，他內心曾一度掙扎，但走過心裡那個坎，跨年夜戴兔耳朵、Instagram大吃冰淇淋都不再是紅線，只是，幕僚要他再多放開一點，陳其邁內心「龜毛」的小世界就會出來踩煞車。

被問到「是否有偶包？」陳其邁罕見說出真心話：「的確有偶包、很嚴重。」至於陳其邁和賴清德，誰的偶包比較嚴重？陳其邁笑說，「我當然比他好多了」，這句話說得似乎有點心虛，他還轉頭連問幕僚：「我應該算還好吧，是不是啦？是不是啦？」幕僚們笑而不答。

韓國瑜崛起，年輕選票曾讓陳其邁吃足苦頭，他捲土重來後更用心經營高中生。他說，「不是辦個座談或剃光頭就叫年輕」，柯文哲吸引年輕人，原因在於年輕世代覺得阿伯「促咪、有想法」；2018年選輸了，帶給他的養分是更懂得欣賞別人優點，甚至要向對手學習。

陳其邁觀察韓國瑜、柯文哲長處，從敗選中成長。高市府為年輕族群開大門，讓陳其邁的未來充滿想像空間。

民進黨 韓國瑜 賴清德

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