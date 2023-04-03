「費芯之戰」廝殺慘烈 黨內憂心團結 蔣萬安願調停

藍營立委初選刀刀見骨，台北市長蔣萬安已聽到基層「焦慮爆表」聲音，無論初選前後或協調艱困選區，都將「義不容辭」。（本報資料照片）

國民黨 北市立委黨內初選殺得刀刀見骨，除了「費芯大戰」持續上演，市議員李彥秀前天又宣布回鍋，對壘議員游淑慧，恐再掀新舊之爭，黨內憂心團結。

台北市長蔣萬安已聽到基層「焦慮爆表」聲音，日前也致電北市黨部主委黃呂錦茹，若有需要幫忙出手協調「費芯大戰」，甚至表示自己「義不容辭」，昨天則與黃呂錦茹見面討論2小時。

會談中，黃呂錦茹告知蔣萬安黨內初選辦法採三階段，蔣萬安也知道初選機制，沒有爭議。蔣萬安也承諾，若有需要隨時可以再找她。黃呂也針對蔣萬安上任滿100天，相關輿情與蔣萬安討論。

兩人會談時，正好發生費、芯兩人在中崙市場短兵相接，初選廝殺愈來愈烈。針對徐、費的初選辯論，黃呂錦茹指出，黨綱中沒有初選舉辦辯論的相關規定，且時間急迫，4月16日就要展開依階段民調 ，若兩人都同意要辦辯論，市黨部會讓兩人協調看要以什麼樣的型式來辦理，也會請示黨中央。

黃呂錦茹也說，她已先打電話給費鴻泰，以黨內和諧重要，徐巧芯專精網路言論，仍希望費鴻泰能以和諧團結為優先，一切看前看，贏得大選。挑戰者會比較激烈 ，但現任是資深，不要再激化選情。