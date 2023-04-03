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競選口號想好了…柯文哲：若當選總統 就到立院備詢

台灣新聞組╱台北3日電
民眾黨主席柯文哲(右)2日說，他競選總統的口號都想好了。(本報資料照片)
民眾黨主席柯文哲(右)2日說，他競選總統的口號都想好了。(本報資料照片)

表態參選2024總統的民眾黨主席柯文哲昨天說，他的競選口號都想好了，對內是「聯合政府，團結台灣」，對外是「兩岸和平，台灣自主」；至於立委席次部分，區域立委要突圍不容易，不分區立委如果沒有超過八席就算輸了，「八席是低標」。

柯文哲表示，他主張恢復閣揆同意權，且總統必須到立法院報告備詢，如此才符合三權分立，「台灣現在的問題就是總統有權無責，每天躲在行政院長後面」；他若當總統，就自己到立法院備詢，「我一定會去，哪有說有權力、沒有責任的？」

對於新北市長侯友宜被視為最可能被國民黨徵召參選總統的人選，柯文哲表示，若侯要參選2024總統，帶職參選會很傷，還要保證沒有颱風、地震，不然市議會就會拉布條要「市長歸來」，「辭還有一線生機，就是破釜沉舟，不辭就痛苦了。」

柯文哲接受網路節目「下班瀚你聊」主持人黃暐瀚專訪昨晚播出，黃暐瀚指出，民調顯示柯文哲支持度介於18%到20%間，民進黨主席賴清德則有兩度超過40%。

柯文哲說，他的支持度還會成長，下一屆總統得票率不會超過40%、「40%穩贏」；賴清德支持度低的時候，也曾掉到34%，所以賴清德是在「當選邊緣」，不小心就可能會輸掉。

柯文哲表示，誰可以讓台灣重新成為一個團結的國家，只有柯文哲當總統，藍綠都能接受；他的競選口號都想好了，對內是「聯合政府，團結台灣」，對外是「兩岸和平，台灣自主」。

談到兩岸論述，柯文哲說他的兩岸政策是「五個互相」：互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，以及最難的是互相諒解，他辦過世大運、八次雙城論壇，台灣對等尊嚴、最大利益都有做到，「（兩岸問題）絕對比民進黨處理得好」。

至於是否爭取前台北市副市長黃珊珊、前時代力量立委黃國昌加入民眾黨不分區立委，柯文哲說，要看他們個人意願，也會邀請參加團隊，但不一定要當不分區。

此外，柯文哲4月8日出訪美國在即，傳出行程安排受挫，連接觸美方人士也不順利，甚至民眾黨對柯出訪說法也前後不一，黨秘書長周台竹先前指柯是以總統參選人身分，後來柯競選辦公室發言人陳智菡卻稱是以民眾黨主席身分；拜會美國國會也是協調黨籍立委吳欣盈陪同才成行，外界因此質疑柯訪美行程「被降級」。

柯文哲 賴清德 民進黨

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