藍營「費芯大戰」短兵相接 爆推人爭議

藍營北市立委初選「費芯大戰」激烈，議員徐巧芯(左)2日得知費鴻泰(右)要轉往中崙市場，跟進要求辯論。現場一陣混亂，徐巧芯跌倒左手受傷。(記者李文顥／攝影)

國民黨 北市立委初選「費芯大戰」刀刀見骨，參選人徐巧芯昨天追著對手費鴻泰要求辯論，混亂中徐摔倒受傷，事後稱被費的人馬推倒，費卻沒有「同志 愛」不理她就走。費鴻泰陣營說，沒人撞她。

北市國民黨信義、南松山立委初選戰況激烈，原本費鴻泰和徐巧芯昨天都規畫到吳興市場拜票，但費鴻泰受訪後轉往中崙市場，徐得知後馬上追去，在中崙市場短兵相接。

徐巧芯主動和費鴻泰握手，費說「我好痛」，徐笑著說「這樣如何進立法院和民進黨打仗」？徐巧芯追問何時辯論、把「罷免 徐巧芯」粉專下架？費轉身不理繼續拜票，徐巧芯一路追逐，忽然高聲尖叫後摔倒，爬起後高喊「不要推」。

「是費鴻泰辦公室的同事撞了我一下」徐巧芯說，她只是希望轉頭跟媒體確認辯論時間，就有人很大力推一下，費也不管就往前走，「我以為我們會有同志愛」，轉過來回來關心一下狀況，結果好像也沒有，就直接離開了。

記者問徐巧芯是否會繼續和費鴻泰短兵相接？徐說，「我打死不退勇往直前，不管撞我架拐子，逃到海角天邊還是要面對...沒有內戰跟內鬥。」

費鴻泰說，國民黨是在野黨，資源有限，只有團結才能拿回執政權，國會才能過半，反之競爭對手每天都在空戰，民進黨支持者竊笑，國民黨支持者傷心落淚，「槍口要向外不能向內」。費陣營表示，當時徐巧芯擋到機車，騎士很生氣，現場混亂，徐就倒在地上，沒人撞她。

兩人受訪時，徐巧芯要求辦初選辯論；費鴻泰隔空接招說「要辯論隨時歡迎」，打內戰恕不奉陪。徐說4月16至18日電話民調、22日黨員投票，沒確認時間地點只是空口說白話；另控費鴻泰曾追蹤、按讚「罷免徐巧芯」粉絲頁，費說「不是我按的...我按蔡英文不代表我支持她」。

國民黨內預估下個初選戰區是港湖區李彥秀與游淑慧。台北市長蔣萬安昨天和黨部主委黃呂錦茹討論如何化解黨內初選紛爭。黃呂錦茹說，她已打電話要費鴻泰以黨內和諧為重，挑戰者會比較激烈，費資深不要再激化選情；立委李德維卻說，徐巧芯到市場堵初選對手，對同志下手愈來愈重，有必要嗎？