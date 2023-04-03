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2018敗選改變陳其邁：賴清德的偶包比我嚴重

記者蔡容喬、徐白櫻、王慧瑛╱高雄3日電
高雄市長陳其邁進入第二任期，接受時尚雜誌改造，延攬年輕幕僚，從外型到心態都不一樣。(記者劉學聖／攝影)
高雄市長陳其邁進入第二任期，接受時尚雜誌改造，延攬年輕幕僚，從外型到心態都不一樣。(記者劉學聖／攝影)

2024總統大選在即，民進黨主席賴清德已定於一尊，高雄市長陳其邁接受本報系聯合報專訪時表示，賴清德有國際高度、內政經驗，大環境對民進黨有利，但「2024是一場苦戰，必須減少失分」。

2018年高雄市長敗選對他有重大影響，陳首度坦言自己過去「偶包」（偶像包袱）太重，「賴清德比我還嚴重」，他建議政治人物更放開心胸，傾聽年輕人心聲。

進入第二任期，陳其邁說，他已有所不同，接受時尚雜誌改造，延攬年輕幕僚，從外型到心態都不一樣。改變是否與2018年敗選有關？陳其邁秒回，「當然有」，選輸後連呼吸都不對，支持者、幕僚點出應改進之處，他一一聽進去。

他指政治是一門課，透過經驗不斷學習，選舉輸贏是常態，政治人物要督促自己進步，要和各年齡層選民互動，2024這一役，還是要懂年輕人脈動。

陳其邁說，他偶包很嚴重，幕僚都知道，不只是他，蔡英文總統、國民黨主席朱立倫也有偶包，「大家都有啦！」過去在台北，不管天氣多熱，他跟賴清德都是穿西裝、長袖，現在慢慢懂得突破心魔，也會習慣成自然，但賴的偶包比他還嚴重。

談到國際關係，陳其邁說，台灣與世界民主國家相互依存，大環境對賴清德、民進黨較有利。至於藍營2024可能人選，他說，鴻海創辦人郭台銘比新北市長侯友宜更有國際觀，侯畢竟只是地方首長。

他指出，賴清德提出的「和平保台」是台灣最大公約數，也是國民黨弱項，人民期待生活方式不要有太大改變，若國民黨執政，相對是較大改變。

至於兩岸關係對2024影響，陳其邁說，中國大陸對台灣農產品，「高興多買、不高興少買，說不要就不要」，農民體認到「政治採購」風險高；兩岸關係要有制度性、常態性的國際規範，不要有非經濟因素干擾。

「務實台獨」是否成為賴清德選總統關卡？陳認為，選舉攻防會選擇對自身有利的議題或戰場，引誘對手跳進來，這些是選舉操作，人民會理性判斷；他也打趣說，「和平保台要去問賴清德，我只會『和平保高』，我只想當好高雄市長。」

陳其邁重要政見進度 資料來源：高雄市政府
陳其邁重要政見進度 資料來源：高雄市政府

賴清德 國民黨 民進黨

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