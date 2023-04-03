新聞評論／綠營不再遮掩 「奧步」擋護海公投

基隆市長謝國樑宣布「護海公投 」可進入第二階段連署，中選會立即高調宣稱此公投明顯違法。護海公投近一年來的跌宕轉折，蔡政府處心積慮沒收人民公投的意圖，至此已不再遮掩。

護海公投的起因，是台電擬將燒燃油的基隆協和電廠改為天然氣 發電，並在基隆外木山以填海造陸方式興建第四天然氣接收站；地方和環保人士恐此計畫危及生態、商港營運與地方產業，於是組成「守護外木山行動小組」，並在去年6月發起地方公投。

然從公投發起伊始，蔡政府就不斷阻擋公投。當時民進黨籍的基隆市長林右昌以適法疑義為由，報請行政院「認定是否屬地方自治事項」。內政部 在九合一選後，方於12月中旬函覆基隆市府，認定「該提案非屬地方自治事項」，但林右昌祕而不宣。等到今年2月公文遭披露，中選會立即表態稱「內政部與中選會均無准駁地方公投之權」。但近日基隆新市府宣布護海公投可進入第二階段連署，中選會又說，此公投已由內政部認定非地方自治事項，已屬違法，且不得補正。

回顧這一連串過程，就是一系列的「奧步」(賤招之意)。依法而論，基隆市府就可准駁公投，但林右昌卻報由行政院認定，就是用「拖」字訣，避免與民意對抗，影響九合一大選；而內政部沒收了公投，卻推說准駁權在地方政府。但基隆新市府真的核准公投，中選會也不演了，還扮演行政法院甚至大法官角色，舉「核四裝填燃料棒」、「護藻礁公投」等例，要地方性的護海公投轉成全國性公投。

但如依中選會建議改為全國性公投，則法定連署人數激增，將與基隆市選舉人數不相上下，難度極高；在民進黨修法將公投限定為兩年舉行一次且與選舉脫鉤，中選會又可循過去作法刁難的情況下，今年8月舉行的可能性極低。待兩年後再舉辦，屆時無論結果如何，四接恐早已動工興建，變成既定事實。

現在內政部、中選會相繼宣稱護海公投違反地方自治事項，即使公投過關，蔡政府也可以其違法為由拒絕遵行；接下來就可能進入更曠日廢時的行政訴訟甚至釋憲程序。地方能否藉由公投擋下四接，蔡政府早已寫好了劇本。

無論從地方自治、民意展現，或中央地方溝通角度觀之，護海公投都有絕對正當性，遑論涉及的生態、商港和產業問題，的確與地方發展關聯甚深。然蔡政府卻如臨大敵，實則是有其「不願面對的真相」。

首先，蔡政府自知政策悖離民意，不敢直接面對公投結果，只好千方百計刁難阻撓。而威權化的蔡政府，也屢屢踐踏地方自治，更不容地方以公投挑戰中央。修改公投法將公投再關入鐵籠，與此次以組合拳奧步沒收護海公投，思維一致。

蔡政府更不敢面對能源政策已近乎失控的事實。「2025非核家園」在即，「風光發電」不如預期，弊端叢生，天然氣成了唯一選項，占比已從蔡政府上任之初的三分之一，激增到近二分之一。護海公投卻扯下蔡政府能源政策失控的遮羞布，如果通過並執行，蔡政府的能源政策將完全破產，這也是蔡政府極力阻擋護海公投的主因。

面對蔡政府蠻橫沒收護海公投，基隆市政府和民間團體不應屈從，而應繼續推動。護海公投的意義，不僅是民意對地方環境與發展的選擇，更是對蔡政府能源、環境政策的臧否，亦是迫使蔡政府調整錯誤能源政策的契機。如果蔡政府堅不調整，更可成為推動政黨輪替，迎來更安全、經濟且符合環保原則的能源政策的第一塊骨牌。