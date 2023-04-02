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林佳龍最高調府秘、鄭文燦最具實權副閣揆 黨內側目

記者蔡晉宇、周佑政／台北2日電
總統府秘書長林佳龍（中）、行政院副院長鄭文燦（左）行事「高調」，受到黨內外質疑。(本報資料照片)
總統府秘書長林佳龍（中）、行政院副院長鄭文燦（左）行事「高調」，受到黨內外質疑。(本報資料照片)

總統府秘書長從法制面而言，只能管府內不能管外，職位雖高，但只是內務總管的角色，歷來多半是低調的角色；然而，現任總統府秘書長林佳龍近來一些作為，事涉喬派系、喬選舉，甚至直接介入民進黨內立委提名，被民進黨內質疑已成為「最高調的總統府秘書長」。

此外，行政院副院長鄭文燦上任後，肩負至少四個政院層級的專案小組召集人，從穩定物價、無人機到轉型正義業務，都有鄭的身影；另據了解，鄭文燦也被執政高層欽點，要多加襄助政治性較低閣揆陳建仁，因此鄭也擔任中央地方、府院黨溝通橋梁。民進黨人士說，稱鄭文燦是近年來最忙碌、最具實權的副閣揆，一點都不為過。

綠營人士表示，近幾任總統府秘書長中，李大維、蘇嘉全屬中規中矩，陳菊任內「派系大姐大」的屬性也相對收斂。

綠營人士指出，如今林佳龍身為府秘，卻成為立委提名策略小組成員，且林並沒有黨職，適不適合介入選舉提名作業，實在有疑慮。該人士說，民進黨日前才在批評新北市長侯友宜已是市長身分，「喬掉」國民黨新北市立委擬參選人陳偉杰，是市政、黨務不分；如今自家總統府秘書長在立委選舉中「喬更大」，很難自圓其說。

林佳龍日前也帶隊台灣綠色立委聯盟到澎湖參訪，黨內派系人士說，綠盟是一個退休組織，都是由退職立委組成，何須總統府秘書長親自帶隊，且其中不乏林佳龍所屬的正國會要角，恐有固樁之嫌。

再者，民進黨主席賴清德日前宴請派系立委，由正國會打頭陣，同樣由林佳龍率隊出席。黨政人士表示，從蘇嘉全到李大維，沒有人像林佳龍這樣「每天趴趴走」，過去府秘的接見行程，幾乎都由總統辦公室安排，林佳龍這些舉措，恐怕也不是自作主張，一定得到蔡英文總統認可。

黨政人士說，正國會去年選舉戰況不佳，在黨內仍是大派系，林佳龍在蔡總統多次請託下，去年接下參選新北市長重擔；基於派系平衡考量和「蔡總統因素」，造就近年來最高調的總統府秘書長。

此外，鄭文燦昨到台中會勘時贈送大禮，宣布國家漫畫博物館確定落腳台中。過去由副閣揆宣布重大建設、政策的情況並不常見，但鄭文燦上任兩個多月，多次代表行政院宣示政策、回應政治議題，缺蛋、缺水，鄭文燦多次親上火線說明。

鄭文燦不只代表政院發言，也掌握實權，除身兼外界已知的跨部會的物價穩定小組、中正紀念堂轉型小組主持人，據了解，行政院資安長、行政院航空城核心推動小組、無人機專案小組召集人也由他擔任，政院定期召開的綠能加速推動會議，也是鄭文燦協調各部會加速推動。

民進黨人士說，鄭文燦具有民意基礎，且在黨內具有政治分量，深諳「政治眉角」，不論協調政務或黨務都較容易。也有非新系綠委說，雖然副總統賴清德2024已「定於一尊」，但鄭依舊是黨內實力派，未來的政治路一定不會止於副閣揆。

民進黨 提名 賴清德

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