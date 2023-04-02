侯友宜若獲徵召 將向郭台銘等黨內外要角請益

鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）

國民黨 決定2024總統參選人將採徵召方式提名。藍營高層表示，黨主席朱立倫認為，徵召可以避免初選時造成的裂痕，並且思考要爭取鴻海創辦人郭台銘 的支持、與民眾黨主席柯文哲合作，讓在野力量極大化。

據了解，最可能代表國民黨參選的侯友宜 已在規畫，若確定被徵召，將向郭台銘在內的黨內外要角請益。

對於藍委組成「挺侯聯盟」，喊話黨中央盡速徵召侯友宜參選總統，侯友宜昨天表示，他與朱立倫都是多年的老同事，溝通無礙，常傳簡訊、打電話，都了解到目前面對的挑戰，會同心協力為國家、為人民打拚。

對於黨內有人表態挺鴻海集團創辦人郭台銘，侯友宜表示，郭是很棒的產經專業人才，多年來為台灣做很多事，「郭董都會跟我們一起團結面對，讓我們國家跟人民發展會更好」。

黨內有些立委擔心，若代表國民黨參選總統的「母雞」喬不定，將再次拖累立委選情。藍營人士表示，黨中央可以不隨民進黨提名的進度起舞，但必須要有論述說明國民黨徵召的時程規畫，才能讓支持者安心。

藍營高層說，其實徵召提名規畫早已在朱立倫的腦中，太早公開反而擔心會亂了套。高層表示，朱侯之間早已有「被磨練出來的默契」，兩人見不見面不是重點，更不需要透過中間人傳話；現在的問題是，在徵召過程中，要如何顧及郭台銘的想法，未來如何爭取和柯文哲合作，凝聚非綠陣營下架民進黨，才是最重要課題。

藍營人士透露，雖然侯友宜是「非典型國民黨」性格，與黨內淵源不深，侯表面上按兵不動，但鴨子划水，近來悄悄透過管道，將觸角深入國民黨傳統組織，礙於侯尚未獲黨中央徵召，現階段動作不能太大，一旦獲徵召，侯一定會去拜訪請益郭台銘等黨內外重要人士。