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近侯人士：侯友宜提前進牛棚熱身 隨時上陣

台灣新聞組／台北2日電
新北市長侯友宜（圖中）已提前進「牛棚」熱身，等待「總教練」黨主席朱立倫通知登板，將配合黨中央的節奏，隨時上陣。（記者曾原信／攝影）
新北市長侯友宜（圖中）已提前進「牛棚」熱身，等待「總教練」黨主席朱立倫通知登板，將配合黨中央的節奏，隨時上陣。（記者曾原信／攝影）

國民黨將徵召提名總統參選人，藍營挺侯陣線快速集結，戰鬥藍發起人趙少康呼籲徵召不宜拖延，多名藍委跟進表態力挺侯友宜。據了解，侯友宜原本不打算在6月新北議會會期結束前討論選總統的問題，但近日情勢丕變，侯友宜已提前進牛棚熱身，等待總教練黨主席朱立倫通知登板，將配合黨中央的節奏，隨時上陣。

本報系聯合報報導，據了解，侯友宜近期已展開國政與黨政增強補弱計畫，加強向各方請益，也透過諸多管道，要補足與黨內連結不深的問題，內部已定調「參選總統不是落跑，是擴大服務」。

近侯人士說，朱立倫宣布將徵召黨內最強棒後，侯友宜明確表態「願意為國家、為人民盡最大的貢獻跟奉獻」，如果黨認為侯是最強棒，決定徵召，侯一定承擔；但目前還不到「宣布參選」的階段，因為徵召才展開，黨中央認定的最強棒還沒公布。

近侯人士說，侯友宜去年選舉大贏對手45萬票後，支持侯直攻總統的聲音不絕於耳，侯友宜當然聽見，但也沒有被沖昏頭。這位人士說，侯友宜了解必要時必須扛起國民黨重返執政的重擔，但也深知仍有必要給新北市民一個交代，因此設下6月新北議會第一會期結束前，不討論選總統的前提，避免「市政質詢」變「國政質詢」，不過，計畫趕不上變化。

國民黨日前公布中央選戰策略會報名單後，黨內外質疑聲不斷，質疑傅崐萁、李全教入列，侯友宜透過臉書呼籲「黑金不能復辟」，點燃傅崐萁怒火，反嗆要侯出來宣布參選總統，不要讓全國人民「等太久」。傅突如其來大動作，打亂黨中央步調，提前宣布採徵召提名總統參選人，原本規畫等議會本會期結束後再討論選總統一事的侯友宜，現在也不得不提前進牛棚開始熱身。

近侯人士表示，侯友宜已經進牛棚熱身，但仍會尊重黨中央的決定，如果最後最強棒不是侯友宜，侯也會支持；因此，在黨中央未做出決定前，侯友宜不會「主動宣布」，但若總教練朱立倫叩侯友宜登板主投，侯絕對如他所言，保持初心，為國家、人民貢獻跟奉獻。

另據台北中國時報報導，國民黨將透過徵召決定2024總統大選人選，立法院國民黨團預估38名立委超過9成以上力挺新北市長侯友宜，繼前天首波10位藍委具名喊話後，黨內「挺侯」聲音大漲，昨天又有8位藍委站出來，包含洪孟楷、萬美玲、鄭天財、游毓蘭、林思銘、林德福、張育美、羅明才等表態支持侯為黨出征，藍營共主儼然成形。挺侯藍委呼籲，黨中央應該「快、狠、準」推出最強人選。

侯友宜 國民黨 提名

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