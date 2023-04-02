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按讚「罷免徐巧芯」粉專 費鴻泰：百分之百不是我按的

記者楊正海／台北2日電
國民黨立委黨內初選「費芯大戰」持續進行中，立委費鴻泰2日上午舉辦市場拜票列車啟動活動。（記者楊正海／攝影）
國民黨立委黨內初選「費芯大戰」持續進行中，立委費鴻泰2日上午舉辦市場拜票列車啟動活動。（記者楊正海／攝影）

國民黨立委黨內初選「費芯大戰」持續進行中，兩人今早9時短兵相接，徐巧芯在吳興市場掃街，費鴻泰在相隔200公尺的景勤公園，舉辦市場拜票列車啟動活動。徐巧芯繼續追問，費鴻泰曾追蹤、按讚臉書粉絲專頁「罷免徐巧芯」， 為何沒回答她？費鴻泰受訪時表示「百分之百不是我按的」還反問「我按蔡英文不代表我在支持她」。

國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委黨內初選，費鴻泰與台北市議員徐巧芯廝殺激烈，徐巧芯日前指控費鴻泰追蹤、按讚臉書粉絲專頁「罷免徐巧芯」，氣得怒嗆費是「偽君子」。

費鴻泰上午受訪指出，他個人很忙，臉書有很多小編，「百分之百不是我按的」，哪一個小編按的，真的不可考，他的小編每天都盯著選區，選民對哪一個從政同志有意見或是有不好的看法，都會去盯著，並適時給黨內同仁聲援，按了那一個鍵，只是要追蹤，隨時掌握訊息。

費鴻泰說，就像他要追蹤蔡英文，「去按讚就代表我要投蔡英文嗎？」大家都在用網路臉書，按蔡英文不代表支持她 ，這個其實很簡單，這麼多人在用網路，把它擴大，只是讓大家看笑話而已，本人沒有這意思。

對於藍營支持者希望團結和諧，費鴻泰說，最後黨內只有一個人會出線，這個人不是黨內初選完了，大選就勝了，而是明年1月13號大選，那才是決勝點，如果在黨內初選的過程裡面撕裂得一塌糊塗，請問黨內初選完了以後，如何去整合？那個才是他現在所考量的。

至於有沒有信心初選後黨內會團結？費鴻泰說，就是他一直在思考的，這也是他不願意在初選的過程裡面去打內戰的原因 ，內戰打得兇，最後整合一定是困難，初選後是總統跟立法委員的大選，這個過程裡面，撕裂得愈厲害，整合就困難，明年大選會贏的機率是相對減少。

對於市長蔣萬安有意出手化解？費鴻泰說，他和蔣萬安是有默契的，兩人也不要通電話，跟蔣在立法院同事將近7年，一起對抗民進黨時，都展現戰力，媒體追問，希望蔣萬安介入協調？費鴻泰說，他不會去打內戰，當然，蔣萬安市長願意，會加分，但他不會打內戰。

蔡英文 臉書 罷免

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