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訪美有望？ 侯友宜：永遠心繫中華民國 為人民做最大貢獻

記者張曼蘋／新北1日電
新北巿長侯友宜（前排右三）在清明連假首日，到土城靈恩納骨塔視察清明祭祀服務情形。(記者張曼蘋／攝影)
新北巿長侯友宜（前排右三）在清明連假首日，到土城靈恩納骨塔視察清明祭祀服務情形。(記者張曼蘋／攝影)

鴻海集團創辦人郭台銘大動作訪美，引發政壇關注。新北市長侯友宜也持續被關注是否有訪美行程，他出席行程時被問及此事，他說，「不管人在何處，永遠要心繫中華民國，不管在國內還是國外，我們都守著中華民國，為國家、為人民做出最大貢獻。」

侯友宜在清明連假首日到土城靈恩納骨塔視察清明祭祀服務情形，並與現場祭祀民眾一一打招呼。侯友宜在聽完現場人員改櫃工程進度簡報後，受訪被問到是否有規畫訪美，他未直接否認地說，在每個地方、不管人在何處，永遠要心繫中華民國，不管在國內還是國外，都守著中華民國，為國家、為人民做出最大貢獻。

對於鴻海集團創辦人郭台銘在美國演講時談到，台灣需要一個了解產業方向與發展的「CEO」來領導台灣，建立台灣和美國的合作，侯友宜表示，從政過程當中，都要傾聽人民聲音、了解民眾需求，來解決民眾最主要的問題，這才是最主要的事情，相信郭董或是每位有志從政者，了解民眾、解決民眾問題，才是最重要的。

對於黨內有人表態挺侯，也有人挺郭？侯友宜則說，郭董是一個很棒的產經專業人才，尤其這麼多年來也為台灣做很多事，「所以郭董都會跟我們一起團結面對，讓我們國家跟人民發展會更好」。

侯友宜 中華民國 郭台銘

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