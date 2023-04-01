藍委挺侯友宜漸明朗 首波10人具名籲黨中央速徵召

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖），具名表態力挺侯友宜參選2024總統大選。（本報資料照片）

國民黨 2024總統大選將以徵召方式決定人選，目前黨內最強母雞就是新北市長侯友宜 ，國民黨立委之間「挺侯」的態勢趨於明朗化，立法院國民黨團齊具名表態力挺侯，第一波已有十名立委站出來喊話黨中央，應盡速徵召侯參選2024總統大選。

本報系聯合報報導，「濁水溪以南國民黨沒有一席立委，侯友宜是能夠贏得中間、非綠及中南部大多選民支持的候選人，我們全力支持他」。身兼彰化縣黨部主委的國民黨立委謝衣鳯已表態力挺侯友宜爭取總統大位。但在2月甚至幾周前，像謝衣鳯這樣的明確公開表態，在國民黨立委中幾乎沒有，不過事實上，藍營立委傾向侯友宜的態勢早已存在。

國民黨立委鄭麗文表示，立委們私下談起大多支持侯友宜參選，包括她自己，應有「七、八成都挺侯友宜」。

據了解，侯友宜尚未與藍營立委展開接觸，卻能獲多數支持，主因來自於他在藍營內穩坐第一的民調 ，及其政績、形象在基層中的回響，使多數民代已自行做出意向判斷。

台北中國時報報導，相較於民進黨早已定賴清德於一尊態勢，國民黨基層和黨內感到焦慮，近來侯友宜民調走弱，甚至出現「疑侯論」，眼見黨中央仍態度消極，也迫使黨內公職決定站出來，公開呼籲要盡速徵召侯友宜。同時，侯友宜對2024的態度轉變為「共同承擔、義無反顧」，時程一切尊重黨中央安排，雙方說法與步驟逐漸合拍。

對此，國民黨團也展開行動，黨團成員證實，第一波具名公開挺侯的立委包括，曾銘宗、林為洲、陳雪生、鄭麗文、李德維、呂玉玲、賴士葆、吳怡玎與費鴻泰，加上謝衣鳯，已達十人。

曾銘宗表示，侯友宜在新北做過八年副市長、四年的市長，在去年九合一大選更大贏對手近46萬票，行政經驗與政績都取得400萬新北民眾的肯定，侯友宜做事踏實，也是黨內最大的母雞，所以國民黨多數立委皆支持他，盼他能勇於承擔，為國家與社會做出更大貢獻。

鄭麗文認為，國民黨內一致通過採用徵召，就是因侯友宜一枝獨秀，因此提名作業應「從簡從速」，盡速定於一尊才能帶動全黨團結對外作戰；林為洲向黨中央喊話，應盡快徵召侯友宜；賴士葆也強調，應盡速徵召侯友宜，一直拖對民調不好；費鴻泰說，應盡速徵召，安藍營支持者的心。