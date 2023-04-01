私菸案記過少將柳惠千 退伍立即轉任駐英公使

空軍少將柳惠千3月31日退伍，同日被任命為駐英國公使。（本報資料照片）

「國安私菸案」涉案人員「升官」又一例。總統府昨天發布總統令，任命曾在2019年因「國安私菸案」被記過的空軍少將柳惠千為駐英國公使。柳惠千曾任空軍督察長、總統府代理侍衛長、副侍衛長及駐外武官，已在昨天退伍，創下國軍退伍將領立即轉任政務官第一人。對此國民黨 立委大加抨擊，質疑是「有關係就沒關係」。

2019年「國安私菸案」爆發，總統府特勤人員利用總統出訪專機之便，集體團購高達近萬條免稅菸品，柳惠千時任總統侍衛室副侍衛長少將，也在團購名單上，因此被記一大過一小過，雖第一時間他仍續任副待衛長，但隔年3月，被調任空軍教準部副指揮官；也因遭記大過，導致柳三年內不得調任重要職位，時隔三年選擇退伍。

涉及私菸案將領仍獲蔡政府重用，柳惠千並非第一人。同樣因私菸案醜聞被記大過的總統府警衛室主任陳敏華，在2020晉升少將，被外界以「七星少將」作為諷刺；總統府前侍衛長張捷也因私菸案，在自行請辭後調任陸軍司令部委員，並記一大過二小過處分，依規定一年內若無派任新職將被迫退伍，但沒想到卻回任國防部 參事，引發輿論譁然。

柳惠千畢業於空軍官校77年班，是台灣首批特技飛行員出身，也是中華民國 空軍唯一飛過法國空軍飆風戰鬥機的飛行員。柳惠千軍旅生涯曾擔任幻象2000戰機種子教官、駐檀香山武官，且取得美國馬里蘭大學巴爾的摩縣分校管理科學碩士、淡江國際關係與戰略研究所政治學博士學位；由於學經歷俱佳，仕途發展頗被看好。後雖因為私菸案仕途受挫，失去升上中將機會，但一退伍就被發布駐外，軍中人士表示，這顯示仍受到蔡總統的寵信。

對此國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，此事不公平、不合適、也不應該，犯大錯後還能直接轉換到駐外重要職務，質疑難道真的是因為「有關係所以沒關係」？

曾銘宗指出，以柳惠千學經歷來看，確實是合理人選，但柳惠千因私菸案被記一大過一小過，顯然已證明當時有重大過失，已有過失了還能夠任駐外要職，外界一定會評論，整個制度的公平性都會因此受到質疑。