反四接 基市府核准護海公投二階連署 中選會：明顯違規

基隆市長謝國樑宣布，護海公投可進入第二階段連署。中選會認為違反地方公投規定，公投能否舉辦前途未卜。（記者游明煌／攝影）

反對台電填海造陸、在基隆協和電廠外海興建第四天然氣接收站，基隆市前議員王醒之提出地方性護海公投 ，基隆市長謝國樑昨天宣布，已審查通過，可進入第二階段連署。中選會表示，內政部 已認定該題並非地方自治事項，不得經由再次補正而為地方公投，基隆市政府核准地方性公投案，明顯違反地方公民投票 自治條例規定。

市府回應說，這次審查屬於前次補正的「補充說明」，並非中選會所說的第二次補正，核准並無不妥。

台電計畫在外木山海岸建「四接」，守護外木山行動小組發起公投連署反對填海造陸，第一階段超過法定提案門檻兩倍，去年6月17日送件市府審查，內政部長林右昌時任基隆市長，認為有諸多疑義，難由市府決定，8月陳報行政院認定，內政部今年2月認定「非屬地方自治事項」。

公投主文原為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」補正後主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於『基隆市水產動植物保育區』填海造地？」

王醒之說，補正主文把基隆市「的海岸及海域」改為「水產動植物保育區」，讓此事毋庸置疑屬地方自治事項。

謝國樑昨天宣布，市府審查提案人王醒之第一次補正提出的補充說明，認定本案應屬地方自治事項，市府允許進入第二階段程序。提案人也補充說明，此案填海造陸14.5公頃，將活埋珊瑚、摧殘無數海洋生物、破壞基地完整性、扼殺基隆港發展。

謝國樑表示，該項開發涉及基隆市海洋生態保育、環境保護、觀光發展、漁業管理、都市計畫等諸多地方自治事項，市府依漁業法對基隆市水產動植物保育區有管理權責。

謝國樑說，內政部的函釋，經市府法學專家仔細審查，發現不當限縮基隆市地方自治的權限，憲法應保障基隆市地方自治的精神。

中選會表示，王醒之所提地方性公民投票提案，內政部認定該提案非屬地方自治事項，該提案依法不得經再次補正而成為地方性公投案；基隆市政府應依法在原定期限內予以駁回，必要時得指導提案領銜人轉提全國性公民投票案。

基市府發言人余治明說，市府認定此次是屬於前次補正的「補充說明」，並非中選會所說的第二次補正，仍為基隆市公投自治條例所規範的補正範圍，因此核准此案得進入到下一階段，並無不妥；若雙方就法律適用與解釋有疑義，市府認為屬憲法層次的問題，需要更專業的討論。