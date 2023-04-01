我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

新聞評論／從新北走向全國格局 侯友宜有多關要過

聯合報社論
新北市長侯友宜參選2024總統大選，似已呼之欲出。（本報資料照片）
新北市長侯友宜參選2024總統大選，似已呼之欲出。（本報資料照片）

新北市長侯友宜參選總統的態勢日趨明顯，但隨著時日拖延，接連幾個民調都顯示他原本看好的聲勢逐步下滑，國民黨內部的焦慮也日益加深。國民黨主席朱立倫拍板總統候選人採「徵召」方式，要集結意志攔阻跌勢，侯友宜的標準台詞也從「侯侯做代誌」改為「為國家承擔」，台中市長盧秀燕亦表達無意參選以破除雜音。如此一來，侯友宜參選似已呼之欲出，但他要如何跨出新北這一步走向全國舞台，仍有許多關卡要過。

國民黨遲遲無法決定提名人選，卡在侯友宜要如何「出場」。賴清德已鎖定要攻擊侯友宜的「落跑背信」，因此民進黨的提名力推「誠信條款」。但由於此條款無強制約束力，因此政治訴求遠重於選戰規範，反而讓民進黨自己「誠信」也受到考驗。

侯友宜不能太早表態，主要是若未在新北議會進行施政報告即宣布參選，將招致「師出無名」的抨擊。民進黨團早已揚言，他若參選，「議會將有腥風血雨」。侯友宜一旦表態參選，新北市政必然成為綠營攻擊焦點，弄到施政失焦。但真正的關鍵，還在於他要不要帶職參選，以及民眾會不會在意他帶職參選。

「落跑」的攻擊，去年市長選舉已上演過，侯友宜仍以115萬票的空前票數大勝林佳龍，意味新北市民並不介意他帶職參選。但只要他正式宣布參選，民進黨「逼辭」的攻勢絕對會一波波上演。侯友宜既表達「承擔國家」決心，自不能承諾辭官參選，且早辭晚辭皆涉及補選與市政停頓的問題，因此侯友宜帶職仰攻要比辭官有利得多。此一選擇，被動以「黨需要我承擔」為由，將比自己出馬爭搶大位更名正言順。

即使侯友宜參選能說服新北市民和議會，也不代表最強母雞能有效整合並統領藍營內部歧見。朱立倫雖屢經其他黨內人士轉述無參選總統之意，卻未親口明確表達成為「造王者」的決心，也讓外界懷疑國民黨高層內鬥心結未解，可能重演四年前選戰亂局。朱立倫不明確表態，侯友宜有口難言，拖拖拉拉的局面，是藍營民調滑落主因。國民黨再不設法集中力量和意志，恐將失去扭轉頹勢的契機。

另一個關鍵因素，則是郭台銘和挺郭勢力的整合。朱立倫言明郭台銘是藍營重要一分子，但要如何讓挺郭和挺侯勢力合流成一股堅勁洪流，國民黨還要有大智慧才能解決。唯有讓黨內挺郭勢力信服，國民黨的徵召才不致變成內亂源頭，這仍有賴黨中央及大老幫忙穿梭，勿使郭台銘投向民眾黨。

另一要件，則是侯友宜本身的表現，和他能否提出吸引民眾的治國論述。國民黨打著「下架民進黨」的旗幟，也努力抨擊民進黨的政策失誤；但國民黨本身乃至侯陣營仍未就國家願景提出「我準備好了」的訴求，亦未見對青壯世代招手喊話。這需要「主要候選人」集全黨力量向台灣選民作出有力承諾，如做不了夢，無法改變現狀，憑什麼取得人民信託？

前總統馬英九正在大陸訪問，致力宣揚國民黨的兩岸和平路線。在此之際，朱立倫及侯友宜若能持續接力，藉此有效地傳達藍營對未來兩岸及外交路線的實際主張，將是侯友宜跨出新北的地方格局、把自己推向準國家領導人位置的考驗。侯友宜要問鼎中原，就要提出改變當前政治局勢的論述，向選民證明自己的瞻矚和胸懷。民調下墜只是小波瀾，要能扛國家於國際兩岸的危難，才是未來總統角色的大考驗。這需要侯友宜拿出表現，粉墨登場的台步必須自己走，不能光靠抬轎。

侯友宜 國民黨 民進黨

上一則

拐1人賺10萬 女蛇頭誘9台人到柬埔寨 重判7年半

下一則

冷眼集／說升就升 說駁就駁 是非不分的政府

延伸閱讀

朱立倫拜會侯郭韓 國民黨完成徵召徵詢

朱立倫拜會侯郭韓 國民黨完成徵召徵詢
民為蛋奔波 侯友宜：是可忍，孰不可忍

民為蛋奔波 侯友宜：是可忍，孰不可忍
國民黨傳「疑侯論」？尚未表態選2024 侯友宜這樣說

國民黨傳「疑侯論」？尚未表態選2024 侯友宜這樣說
郭台銘訪美 侯友宜拚4市聯盟 里長挺侯選總統

郭台銘訪美 侯友宜拚4市聯盟 里長挺侯選總統

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事