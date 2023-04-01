新聞評論／從新北走向全國格局 侯友宜有多關要過

新北市長侯友宜參選2024總統大選，似已呼之欲出。（本報資料照片）

新北市長侯友宜 參選總統的態勢日趨明顯，但隨著時日拖延，接連幾個民調都顯示他原本看好的聲勢逐步下滑，國民黨 內部的焦慮也日益加深。國民黨主席朱立倫拍板總統候選人採「徵召」方式，要集結意志攔阻跌勢，侯友宜的標準台詞也從「侯侯做代誌」改為「為國家承擔」，台中市長盧秀燕亦表達無意參選以破除雜音。如此一來，侯友宜參選似已呼之欲出，但他要如何跨出新北這一步走向全國舞台，仍有許多關卡要過。

國民黨遲遲無法決定提名人選，卡在侯友宜要如何「出場」。賴清德已鎖定要攻擊侯友宜的「落跑背信」，因此民進黨 的提名力推「誠信條款」。但由於此條款無強制約束力，因此政治訴求遠重於選戰規範，反而讓民進黨自己「誠信」也受到考驗。

侯友宜不能太早表態，主要是若未在新北議會進行施政報告即宣布參選，將招致「師出無名」的抨擊。民進黨團早已揚言，他若參選，「議會將有腥風血雨」。侯友宜一旦表態參選，新北市政必然成為綠營攻擊焦點，弄到施政失焦。但真正的關鍵，還在於他要不要帶職參選，以及民眾會不會在意他帶職參選。

「落跑」的攻擊，去年市長選舉已上演過，侯友宜仍以115萬票的空前票數大勝林佳龍，意味新北市民並不介意他帶職參選。但只要他正式宣布參選，民進黨「逼辭」的攻勢絕對會一波波上演。侯友宜既表達「承擔國家」決心，自不能承諾辭官參選，且早辭晚辭皆涉及補選與市政停頓的問題，因此侯友宜帶職仰攻要比辭官有利得多。此一選擇，被動以「黨需要我承擔」為由，將比自己出馬爭搶大位更名正言順。

即使侯友宜參選能說服新北市民和議會，也不代表最強母雞能有效整合並統領藍營內部歧見。朱立倫雖屢經其他黨內人士轉述無參選總統之意，卻未親口明確表達成為「造王者」的決心，也讓外界懷疑國民黨高層內鬥心結未解，可能重演四年前選戰亂局。朱立倫不明確表態，侯友宜有口難言，拖拖拉拉的局面，是藍營民調滑落主因。國民黨再不設法集中力量和意志，恐將失去扭轉頹勢的契機。

另一個關鍵因素，則是郭台銘和挺郭勢力的整合。朱立倫言明郭台銘是藍營重要一分子，但要如何讓挺郭和挺侯勢力合流成一股堅勁洪流，國民黨還要有大智慧才能解決。唯有讓黨內挺郭勢力信服，國民黨的徵召才不致變成內亂源頭，這仍有賴黨中央及大老幫忙穿梭，勿使郭台銘投向民眾黨。

另一要件，則是侯友宜本身的表現，和他能否提出吸引民眾的治國論述。國民黨打著「下架民進黨」的旗幟，也努力抨擊民進黨的政策失誤；但國民黨本身乃至侯陣營仍未就國家願景提出「我準備好了」的訴求，亦未見對青壯世代招手喊話。這需要「主要候選人」集全黨力量向台灣選民作出有力承諾，如做不了夢，無法改變現狀，憑什麼取得人民信託？

前總統馬英九正在大陸訪問，致力宣揚國民黨的兩岸和平路線。在此之際，朱立倫及侯友宜若能持續接力，藉此有效地傳達藍營對未來兩岸及外交路線的實際主張，將是侯友宜跨出新北的地方格局、把自己推向準國家領導人位置的考驗。侯友宜要問鼎中原，就要提出改變當前政治局勢的論述，向選民證明自己的瞻矚和胸懷。民調下墜只是小波瀾，要能扛國家於國際兩岸的危難，才是未來總統角色的大考驗。這需要侯友宜拿出表現，粉墨登場的台步必須自己走，不能光靠抬轎。