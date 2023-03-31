藍初選納黨員投票 新生代喊不公

民黨台北市立委初選第七選區競爭激烈，市議員徐巧芯(左)挑戰現任立委費鴻泰(右)。(本報資料照片)

國民黨 立委初選掀起世代交替之爭、費芯大戰，投入初選的議員徐巧芯、徐弘庭希望初選採全民調 ，遭挑戰的立委費鴻泰、賴士葆均要三成黨員投票 、七成民調，北市黨部昨由北市委員會投票決定初選方式，以「37制」勝出。徐巧芯、徐弘庭認為對新世代不公平，徐弘庭甚至說，是否退出初選？再讓他考慮一天。

國民黨內初選機制有2人以上的選區，由參選人自行協調初選民調方式，但日前協調破裂，昨由市黨部委員會投票決定，費鴻泰、徐巧芯的信義、南松山選區，投票結果41比9，多數贊成「37制」，賴士葆、徐弘庭的文山、南中正選區39比11，也是37制勝出，黨部拍板初選民調採37制。

黨內人士表示，資深立委在選區經營許久，對黨務出錢出力，黨員投票必占上風，昨天市委員的投票比例懸殊，就是初選時黨員投票的寫照，民調彼此相差不會太大，因此37制對新人來說，初選會比較辛苦。

徐巧芯指出，尊重最後結果，不管委員是被施壓、有苦衷，怕被清算或人情壓力，不是他們的決定如何，她都會全力以赴，絕對不會放棄初選，「勇往直前、生死看淡、不服就幹」是她的座右銘，會力拚最後一刻，有這麼多人幫助她，她非常感動，不可能會放棄初選。

徐弘庭指出，4年前黨內初選，他在民調上沒有輸多少，但黨員投票是大輸，請問各位前輩們如果是全民調是比較省錢、貼近事實、不會造成選區支持者紛擾，為什麼不支持？如果在基層耕耘這麼久，為什麼不敢和年輕人對決？

「考慮是否退出初選」，徐弘庭說，黨員結構和社會結構是有落差的，立委在選區都掌握政黨機器，用全民調才是公正公平的方式。

針對投票結果，賴士葆表示尊重，對初選將全力以赴。費鴻泰表示，感謝讓初選辦法回到黨中央規定，讓黨章規定初選辦法受到重視，感謝且尊重委員，一定會在初選過程務實拜訪每一個人，讓黨提名總統當選、立委過半。

針對初選競爭激烈，對黨是否有傷？北市黨部主委黃呂錦茹表示，她覺得還好，參選人還是很理性。市長蔣萬安說「我們最後都會團結一致，這是大家的共同目標。」