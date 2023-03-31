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李彥秀先爭議員、後謀立委 游淑慧斥：不太好

記者楊正海／台北31日電
台北市議員游淑慧。(本報資料照片)
台北市議員游淑慧。(本報資料照片)

國民黨台北市議會員李彥秀今宣布回鍋參選立委，黨內初選開打。有意參加初選的國民黨北市議員游淑慧上午表示，「看了彥秀姊的參選文告，還是驚訝和滿滿不解」。也批評如果只是為求買保險，就先爭取議員、後謀求立委「我認為真的不太好」。

游淑慧說，還記得去年大家聽到李彥秀要回鍋參議員，都非常震驚和不解，港湖所有議員、基層支持者、黨內高層、甚至主席，都一再鼓勵李彥秀要再戰一次高嘉瑜，不要輕言放棄。

游淑慧還透露，當時李彥秀還自曝，態度非常的堅定的告訴他們，她不是2024合適人選，決定好好回歸議會服務，希望港湖再給她一次機會。

游淑慧說，李彥秀這樣破釜沉舟的沉重請託，果然也如願獲得高票數支持。而挾第一高票之姿，李又宣布角逐議長一職時來拜票，再次徵詢她再戰2024意願？李仍表示既然選擇回歸議員角色，就會專心選民的這份付託。

游淑慧質疑，從去年12月到現在，僅僅3個多月，是什麼原因又讓李彥秀爭取2024的承擔？「這是我和很多人驚訝不解的地方。」

游淑慧表示，參加初選是李彥秀的權利，政治人物的誠信與承諾，自己要跟選民解釋與說明。「早知如此何必當初」。過去原本支持彥秀再戰2024，李何苦要先回鍋競選議員？結果當選不到4個月，又要再次回鍋表達爭取2024立委提名

游淑慧也將參加黨內初選，她說，李彥秀已擔任了6屆議員、一任立委，兩代政治世家在地經營了50年以上，論基層知名度確實無人能比。但她一定會全力以赴，希望給選民一個新的選擇。會證明監督民進黨、拿回港湖這一席，李彥秀當年沒做到的，她會做的更好。

國民黨 提名 保險

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