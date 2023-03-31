黑白集／敵前逃亡處死刑 亂問對上亂答

立委林靜儀（左）批國防部對於金門失聯上兵一案態度不明，副部長柏鴻輝（右）回答：「敵前逃亡」依法最重就是「死刑」。 （直播截圖）

近日在立院國防委員會，綠委林靜儀批評，國防部 對金門士兵陳嘉壎逃亡廈門的態度不明確，等於敵人認知作戰成功。副部長柏鴻輝馬上答道：國防部絕不允許這種行為，「敵前逃亡」依法最重就是「死刑」。

此話一出，立刻成為媒體焦點，但隨即被發現不符事實。「敵前逃亡處死刑」的規定，出自《戰時軍律》，但此法已於2002年廢除。現行陸海空軍刑法，則規定必須「戰時」加「攜械」逃亡，才可能判死。金門檢方並非以此起訴陳兵。柏鴻輝說得慷慨激昂，卻不瞭解法制，信口開河。

官員自曝其短，立委也未必高明。當天會議表定討論《兵役法》修訂，林靜儀卻劈頭就問與議程無關的逃兵案。當然這不能獨責她，因為立委為博取媒體鎂光燈，往往開口閉口皆問時事，切中議事主題者反而是少數。

為應付立委「無範圍抽考」，部會首長到立院備詢，不論當日議程為何，都要把麾下數十位主管全帶上，有備無患。柏鴻輝自恃口才，未叫部屬上台幫忙回答，結果鬧出笑話。但多數官員則是放下公務在立院枯坐終日，除了與時事相關單位不斷被點名上台，其他人都白白浪費一天。

漫天亂問的委員，隨口亂答的官員，質詢的與備詢的都把湊熱鬧當成首務。至於專業，恐怕是台下枯坐者當中，最無人介意的冷板凳。