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朱立倫拜會侯郭韓 國民黨完成徵召徵詢

台灣新聞組／台北31日電
副總統賴清德（右）與朱立倫（左）30日出席新竹縣新埔褒忠義民廟春祭大典，賴還兩度主動向朱致意。(記者胡經周／攝影)
副總統賴清德（右）與朱立倫（左）30日出席新竹縣新埔褒忠義民廟春祭大典，賴還兩度主動向朱致意。(記者胡經周／攝影)

國民黨主席朱立倫近日就徵召總統候選人拜會黨內大老與可能人選。國民黨發言人楊智伃證實朱已拜會高雄市前市長韓國瑜，兩人共識會團結支持黨提出的人選；韓也證實兩人上周會面。另一方面，朱立倫上周已拜會新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘，初步完成徵召徵詢事宜。

國民黨秘書長黃健庭昨會見表態參選總統的中廣董事長趙少康。黃表示，宣布採徵召後，包括郭台銘、侯友宜、趙少康與孫文學校校長張亞中等，該見的都見了，就是說明黨中央決定採徵召的原因，並全力謀求團結。

朱立倫昨證實上周已見郭台銘；據了解，朱上周也已拜會侯友宜。朱昨表示，上周他與黃健庭都與郭台銘談過，希望郭瞭解國民黨這次是採用徵召方式，希望大家都能團結在一起。朱也說，侯友宜和他是老同事、老朋友，常常見面、通電話和簡訊，對所有問題都非常瞭解，「對於我們主要候選人，他面對的主客觀的環境，我們都有深入的討論」。

據了解，朱立倫上周宣布以徵召方式提名後，即安排與侯友宜見面，兩人也數次通電話討論選舉相關事宜，對徵召一事已有共識和默契。兩人談話內容包含兩岸關係、黑金問題等對2024選舉可能造成的影響。

趙少康昨表示，黨要徵召總統參選人就要快，不要把他放進去，「要徵召侯友宜就要趁早，民調已經下滑不能再拖了」，如果還要拖兩、三個月，就辦辯論會，黨不辦他可以來辦，他會邀請張亞中、韓國瑜，甚至前總統馬英九，來談國家大政，包含兩岸、能源主張。

此外，昨天傳出國民黨將以「內參民調」作為提名依據，韓國瑜也將納入民調中，引發藍營不同討論，甚至牽涉「卡侯」陰謀論。國民黨人士表示，黨主席朱立倫已陸續拜會可能人選，提名依據就是拜會的協調結果；「內參民調」本來就是黨內參考用，無關提名。

國民黨人士表示，內參民調本來就只是黨內參考之用，「當然要放誰進去都可以」；而所謂「會把韓國瑜放進去」，也只是在被動問到此問題時，強調民調不會刻意忽略誰，否則說「不會把韓國瑜放進去」，豈不是會讓韓國瑜的支持者跳腳？

黨內人士表示，黨已決定人選將以協調徵召為唯一途徑，就是由朱立倫拜會各可能人選後，「大家認為提名誰比較妥當就提名誰」。

黨中央知情人士則表示，為了解趨勢及策略參考，近日就會陸續進行滾動式的內參民調，預估最晚5月中下旬會有相關結果出爐。據了解，該民調不會納入朱立倫與韓國瑜。

民調 國民黨 韓國瑜

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