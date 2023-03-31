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民為蛋奔波 侯友宜：是可忍，孰不可忍

台灣新聞組／台北31日電
國民黨主席朱立倫已拜會新北市長侯友宜（圖右）等人，初步完成徵召徵詢。(記者林澔一／攝影)
國民黨主席朱立倫已拜會新北市長侯友宜（圖右）等人，初步完成徵召徵詢。(記者林澔一／攝影)

新北市長侯友宜昨天出席行政院會，針對缺蛋及軌道建設提出建言。侯更在臉書發表心情表示，民以食為天，為政者，應以民為天，「看見基層民眾日日為了雞蛋四處奔波，是可忍，孰不可忍！」

侯友宜表示，無法想像現在的台灣，連想買盒雞蛋都得要碰運氣，更遑論許多仰賴雞蛋作為主要食材的小吃及餐飲業者，因缺蛋影響而受到嚴重衝擊；影響層面絕非吃不吃得到一顆滷蛋或荷包蛋這麼簡單，後續的連鎖效應，才是巨大隱憂。

侯友宜認為，這個結構性的問題已蔓延多時， 看見基層民眾日日為了雞蛋四處奔波，「是可忍，孰不可忍！」他在行政院會中，當面向中央部會首長提出憂慮，雞蛋、雞肉、豬肉等民生必需物資，近期價格皆創下歷史新高，試問辛苦的受薪族群誰受得了？民眾痛苦不堪，過日子得勒緊褲帶，不要說巨額漲幅讓人叫苦連天，就算願意咬牙多花點錢購買也買不到，「究竟是誰讓我們過去引以自豪的物產豐饒消失不復？」

侯友宜強調，光是雞蛋問題，就拖了一個多月，未完成根本性的解決，現在連粽子、焢肉都開始漲價，民眾罵聲連連，希望中央一定要聽進基層的聲音，盡快拿出效率，對症下藥。

民進黨發言人張志豪昨天表示，面對各界追問對九二共識的看法，侯不能再用「強國的棋子」這種模糊論調來含糊其辭。

雞蛋 侯友宜 臉書

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