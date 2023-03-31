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郭台銘會馬里蘭大學台生：打造科技島 非彈藥島

記者劉宛琳／台北31日電
郭台銘與馬里蘭大學的台灣學生，暢談AI改變產業的競爭力。(圖：郭台銘辦公室提供)
郭台銘與馬里蘭大學的台灣學生，暢談AI改變產業的競爭力。(圖：郭台銘辦公室提供)

鴻海創辦人郭台銘訪美「科技經濟開拓之旅」，美東時間29日上午與馬里蘭大學台灣同學會相見歡，暢談AI發展如何改變產業競爭力。被問到未來台灣的發展，郭台銘指出，有鑑於近年來美中局勢日趨複雜，國家領導人應該要運用優勢，把台灣打造成「科技島」，而不是「彈藥島」。

在會後訪談中，郭台銘表示，政治只是過渡，應該要為經濟服務，因此，傾聽留美科技人才的聲音，並作深度的考察，成為本次訪美重要的行程之一；近幾年來，有越來越多科技背景的人才，開始投入政治場域，這是好事，他很支持。

郭台銘在專題演講中談到自己對AI發展速度驚人感到驚訝，並表示曾率領企業在全球超過30個經濟發達的國家與地區設廠，透過大數據的運用和分析，並結合到工廠端的實體製造，以數據分析達到成本、產能最優化的目標，後來進一步延伸到醫學領域。

郭台銘辦公室表示，面對AI的運用將改變人類競爭力的衡量與排序，郭台銘過去在台灣提出過「AI村里」規畫，用大數據連結每個村里長辦公室，進行包括食、衣、住、行等一系列規畫，不僅減輕許多警察勤務，里長也更能專注為里民服務。

被問到未來台灣的發展，郭台銘表示，根據自身在產業界50年的經驗認為，年輕人才應是政府真正必須投資、栽培、關懷的對象，「據我了解，留學生中有很多科技人才，需求都沒有被滿足」，如果有一天他能掌握台灣資源，一定會妥善運用，並投資在年輕科技人才身上，並建立適合發展的環境。

郭台銘 AI 投資

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