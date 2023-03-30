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馬英九將回湘潭祭祖 祖父墓碑上有他的名字

世界新聞網／輯
馬英九祖父馬立安之墓，上有馬英九名字(圓圈處)。(取材自澎湃新聞)
馬英九祖父馬立安之墓，上有馬英九名字(圓圈處)。(取材自澎湃新聞)

前總統馬英九一行北京時間31日抵達湖南長沙，將到父親馬鶴凌和祖父馬立安曾經生活過的湖南湘潭祭祖，馬家祖墳和祖居所在的湘潭縣茶恩寺鎮和白石鎮的鄉親，正在為馬英九回鄉做準備。

澎湃新聞報導，馬英九祖父馬立安之墓被一棵松樹環抱，離湘江不過數百米距離，通往馬英九祖父墳墓的公路兩側，現在安裝了新的金屬護欄，通往墓地的田埂小路，此前不到一米寬，現也用紅色木板加寬了一小半。墓地四周，也用紅色木板加寬環鋪，工人們忙著在墓側後方還要舖一個木板平台。

書善亭內宣統二年古碑記錄「馬立安」捐資建渡事蹟。(取材自澎湃新聞)
書善亭內宣統二年古碑記錄「馬立安」捐資建渡事蹟。(取材自澎湃新聞)

馬立安墓碑為漢白玉材質，刻著「顯考馬公大基老大人之墓」，立於「民國17年戊辰歲冬月」，落款為「男：人初、人松、人積，孫：英九、石」。

據此前湖南媒體報導，《六修湖田馬氏族譜》及湖田馬氏的班輩歌「世士尚志，學遵大人，英才繼起……」，馬立安是「大」字輩、馬英九的父親是「人」字輩，馬英九的「英」字輩是湖田馬氏第22代。馬英九的爺爺名「大基」，號「立安」，父親名「人初」，號「鶴凌」。

報導指出，馬立安墓前不時有村民過來圍觀，碑上有馬英九的名字，一位六七十歲的老人說，「我和馬英九都是英字輩。」在老渡口村民說：「他爺爺我們一直都記得，馬大善人，以前辦過鍋廠、米長，有很多產業，對鄉親們都很好。」

馬家鍋廠遺址。(取材自澎湃新聞)
馬家鍋廠遺址。(取材自澎湃新聞)

多名馬姓村民表示，幾年前馬英九的姐姐曾回來祭祖。一位馬姓老太回憶，「有一年湘江漲水，把那一塊都淹了，他們穿著長雨靴「掛山」（湖南當地上墳掃墓的一種說法）。」

馬英九 北京

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