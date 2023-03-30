才登記選立委 顏寬恒豪宅案遭搜索千萬元交保

前立委顏寬恒(左)近期爭取再戰立委，卻因豪宅涉嫌假買賣、竊占國有地遭搜索。他表示，此時此刻針對他的搜索約談行為，是政治追殺。(記者黃仲裕／攝影)

國民黨 前立委顏寬恒登記再戰台中立委，28日因沙鹿豪宅捲入假買賣、竊占國有地遭檢調搜索，顏及妻子陳麗凌各1000萬元(台幣，下同，約32.5萬美元)、500萬元交保。顏昨受訪堅稱清白，更透露原拒交保寧可被收押以凸顯全案離譜，但父親顏清標經幕僚轉述「平安回來最重要」，顏才軟化同意辦保。

檢調查出，顏寬恒的沙鹿豪宅原本登記在妻子名下，去年選舉期間遭檢舉竊占國有地，顏拆除部分建物，後又傳出以4500萬元賣給澤序設計公司，但其中涉嫌以林姓男員工名義，就房地產 權間移轉有虛偽不實登記而涉嫌假交易。檢調比對國有財產局資料，也認定沙鹿豪宅仍有部分建物、植栽、造景、欄杆及車道等涉嫌竊占國有土地，至於當中有無公務人員放水、圖利等將進一步釐清。

檢方前天搜索顏住家、澤序公司十多地，將顏姓夫妻、林姓員工及澤序張姓負責人六人列被告。顏寬恒說，屋買賣後雙方自由交易約定，檢方只因為他個人物品沒搬走就指控是假買賣，令他不服。

顏也質疑，是不是因他要參選，又把這陳年舊案重新政治操作，他呼籲檢調不能為政治服務，不能成為政治操作打手；拒絕交保後，檢察官 一直向他勸說，後考量家人健康，迫於無奈才同意交保。

據了解，顏清標聽到幕僚轉述兒子拒絕交保非常震驚，顏寬恒認為「今天千萬交保，就被綠營壓著打，什麼都說不清楚了」，但顏清標認為「人回來就好」、「平安就好」，父子一度對峙兩、三小時，顏寬恒最終考量父親身體才同意交保。

前立委顏寬恒所涉沙鹿豪宅違建，案由是竊占、偽造文書，鉅額保金引發議論，法界質疑有「政治意味」的人不在少數，甚至有前檢察官認為交保金「少個零也不為過」。

曾任法官的律師唐光義說，依過去30年審案經驗，涉竊占、偽造文書罪被告遭諭知千萬保金，「沒有遇過」，保金高低可能受到竊占面積、侵害程度、房產價值高低影響，台中地檢署是否有「特殊考量」，不得而知，但鉅額保金著實罕見。