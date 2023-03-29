國民黨傳「疑侯論」？尚未表態選2024 侯友宜這樣說

新北市長侯友宜到新北市忠烈祠參加春祭典禮。（記者江婉儀／攝影）

國民黨尚未確定2024總統候選人，新北市長侯友宜 也是潛在候選人之一，但因尚未表態，黨內傳出「疑侯論」。侯友宜表示，他剛剛講很清楚，警察 是他的職業志向，就是顧中華民國 ，顧台灣這塊土地。

侯友宜今天到新北市忠烈祠參加春祭典禮。對於「疑侯論」，侯友宜表示，他出身中華民國這塊土地，一個南部小孩到北部從警，這是他的職業志向，就是顧中華民國，顧台灣這塊土地，因為中華民國是我們的故鄉，台灣是我們的家，所以要同心齊力為國家人民做出最大的奉獻。

侯友宜表示，今天他是以感恩的心情來看在忠烈祠的革命先烈，他們都是為國家盡忠、拋頭顱灑熱血的，讓他們能夠在這塊土地安居，每個人都應抱持這樣團結的心願，讓中華民國可以和平繁榮的永續走下去。

外傳侯友宜民調下跌，所以預計4月底、5月初要提早表態，被問及有跟黨中央討論過時間，侯友宜表示，為國家為人民多做事，這是他從事公職40幾年來不變的心願，在每個時間他都會全力以赴，讓國家人民安居樂業，不管跟任何人溝通都無礙，大家都同心齊力，以民為天，全力以赴做出人民認為該做的事情。

媒體提問，黨內是否覺得侯友宜的兩岸論述與九二共識不同調，侯友宜表示，他18歲到警大開始從事公職以來，他永遠都是以守護中華民國為職志，奉獻犧牲，愛台灣這塊土地，尤其他是刑警出生，常常面對重大刑案，也躲過槍林彈雨，他永遠保持一顆心愛中華民國，愛台灣這塊土地，希望這塊土地的人都平安過好日子。