藍女議員攜子進議場 民進黨冷嘲熱諷凸顯虛假

國民黨議員李中岑23日帶女兒進議場，遭民進黨議員揶揄。(取材自李中岑臉書)

台南市議會近日上演一起嚴重的歧視 事件，由兩名綠營男性議員擔綱主演。當天，國民黨女議員李中岑帶三歲女兒進入議場，坐在席上。表決議案時，民進黨 男議員李宗翰提出清點人數，要求「非議員的人士離開」，顯是衝著李中岑而來。另一民進黨男議員周嘉韋連諷帶刺說：「李中岑要算兩票嗎？」李宗翰再責問：「助理不能進議會，小孩可以嗎？」

如此歧視女性同僚的行為，立刻引發輿論譁然。李中岑帶女兒進議會，理由是：一是增加陪伴孩子的時間，二則是讓小孩了解媽媽在忙什麼。當時，這名幼童在議場並未哭鬧，也顯未妨礙任何議事進行。誰料，議會中如此難得的軟性親子 畫面，竟引來民進黨男性議員的白眼及不滿，煞有介事地端出議事規則冷嘲熱諷，要把孩子趕出場。至此，民進黨「男性沙文主義」的真面目，也就暴露無遺。

民進黨平時口口聲聲男女平權、尊重社會多元，但落到現實，連看到母親抱孩子都無法容忍。莫非，所有的「進步價值」，都只是用來論述及裝飾之用？此事在網路平台引發熱議，民進黨中央眼見情勢嚴重，立即要求李宗翰等兩人向李中岑道歉，並要黨團後續要推動性平規範修法。果然，李宗翰和周嘉韋次日便道歉並宣布退出黨團運作，更提案「友善親子議會」，開放六歲以下幼兒進場照顧，並獲通過。

一次歧視事件能換來「友善親子議會」的提案，表面上看似乎促成了進步；但就本質而言，卻非如此。其一，李宗翰等二人的提案，是迫於黨中央的壓力，而非出於自發反省。其二，民進黨中央要求兩人道歉，只是為了平息風波所做的「危機處理」，純粹是技術性操作，並無理念可言。其三，李宗翰等人所表現的不友善，不只是歧視女性，更是根源於對藍營議員的仇恨。這樣的偏歧心態，要用「開放六歲以下幼兒進場」作為和解，完全不對稱。

多年來，人們見識了民進黨說一套、做一套的兩面手法。諸如：早年要求言論自由，一掌權卻又恣意打壓言論自由；當年要求黨政軍退出校園及媒體，如今卻大剌剌把手伸進校園和媒體；長期呼籲反黑金，自己卻禁不住黑金的誘惑；高呼兩性平權、尊重多元，卻又按捺不住「男性沙文主義」及「福佬沙文主義」。台南市議會的歧視事件，恰恰反映了其深層的心理矛盾：嘴巴上唱著高調，自己的手腳卻跟不上節奏。

最近監察院人權委員會要求法務部刪除《民法》父母對子女的「懲戒權」，卻引發社會大眾「如何管教」的疑慮，又是一個類似的例子。透過修法刪除懲戒權以符合聯合國《兒童權利公約》，當然很簡便，其實也極廉價；問題是，這能讓台灣變成一個尊重兒童的社會嗎？答案顯然是否定的。這兩天，台中一所高中因管教不當導致學生輕生的事件引發熱議，高雄一所小學舉辦露營活動竟遭活動教官集體連坐罰跪，足見在教育體系中教師霸凌及處罰行為仍無處不在。如果教育體系都視懲罰為常態工具，那麼，修法剝奪父母的懲戒權會有用嗎？

事實上，在不少西方民主國家都容許議員攜帶幼兒進入議會，美國加州男議員葛梅茲還背著四個月大的兒子在議會等待漫長的投票，展現「最佳奶爸」風範，紐西蘭前總理阿爾登更曾抱著三個月大的女兒參加聯合國大會。這些作法，目的都在為「友善家庭」政策樹立典範。蔡政府把育兒補貼發了又發，卻毫無對婦女及家庭的尊重，這樣能提高生育率才怪！(轉載自聯合報社論)