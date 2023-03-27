鍾東錦選後不記仇 暫時回不去國民黨 走自己的路

苗栗縣長鍾東錦指出，18鄉鎮市長都支持敬老金政策，「大家都變成同一派」。(記者胡蓬生／攝影)

去年九合一大選，苗栗縣長鍾東錦在藍綠圍剿中勝出，選後藍軍雖瀰漫大和解氛圍，但鍾東錦說，他暫時回不去國民黨 了，他要走自己的路，2024年立委和總統大選，他支持對的人、會當選的人。

鍾東錦去年宣布參選縣長後，被國民黨開除黨籍。勝選後，今年國民黨苗栗縣黨部新春團拜，鍾東錦獲邀參加，並與黨主席朱立倫等人同框互動；國民黨前主席吳伯雄3月9日打電話給鍾居中協調，鍾也同意撤回確認黨籍之訴。

鍾東錦說，「伯公」吳伯雄建議黨籍問題循黨內機制解決，但早已過了黨內申訴的時效，他暫時回不去國民黨了。他的太太陳美琦昨天回復黨籍，縣黨部認為是象徵苗栗團結新的里程碑，鍾表示「我現在的身分是國民黨的親友」，選舉都過去了，他的個性是不會去記仇，民進黨 對手徐定禎見面還是有打招呼，前縣長劉政鴻也透過議長李文斌牽線一起吃飯，過年他也送禮給前縣長傅學鵬。

鍾表示，他不會去對哪一個鄉鎮市特別好或者不好，考量只有必要或不必要，他對18鄉鎮市都是一樣的視野、一樣的看法，讓鄉鎮市一起進步，讓大家一起幸福快樂。他更首創邀請鄉鎮市長列席縣務會議，希望建立直接溝通交流平台，目前效果超乎預期。

鍾東錦說，他提的1年3000元（台幣，下同，約98美元）三節敬老禮金明年開始實施，這是最好的明證，他的選舉政見很清楚，希望縣府負擔2000元，一年約2億元，鄉鎮市公所分擔1000元，一年約1億元，統整18鄉鎮市規格；當然鄉鎮市如果財務可以加碼，他樂觀其成，底線就是3000元。

鍾東錦指出，18鄉鎮市長都異口同聲支持3000元敬老禮金的政策，也是鄉鎮市長列席發生的效果，有志一同，「大家都變成同一派」，讓苗栗更快樂、更幸福的那一派。

不過，無黨籍苗栗縣議員曾玟學說，縣長鍾東錦的臉書公關團隊在經營縣長形象上，跟選前一樣反應快速，這是一大優勢，但鍾上任迄今未見「百日新政」氣象，也看不出未來四年如何提升苗栗，缺少精細的縣政藍圖和整體性規畫；鍾選舉政見都滿花錢，縣府能否編列預算 落實，有待觀察。