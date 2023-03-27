我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

鍾東錦選後不記仇 暫時回不去國民黨 走自己的路

記者 范榮達、胡蓬生、吳傑沐
苗栗縣長鍾東錦指出，18鄉鎮市長都支持敬老金政策，「大家都變成同一派」。(記者胡蓬生／攝影)
苗栗縣長鍾東錦指出，18鄉鎮市長都支持敬老金政策，「大家都變成同一派」。(記者胡蓬生／攝影)

去年九合一大選，苗栗縣長鍾東錦在藍綠圍剿中勝出，選後藍軍雖瀰漫大和解氛圍，但鍾東錦說，他暫時回不去國民黨了，他要走自己的路，2024年立委和總統大選，他支持對的人、會當選的人。

鍾東錦去年宣布參選縣長後，被國民黨開除黨籍。勝選後，今年國民黨苗栗縣黨部新春團拜，鍾東錦獲邀參加，並與黨主席朱立倫等人同框互動；國民黨前主席吳伯雄3月9日打電話給鍾居中協調，鍾也同意撤回確認黨籍之訴。

鍾東錦說，「伯公」吳伯雄建議黨籍問題循黨內機制解決，但早已過了黨內申訴的時效，他暫時回不去國民黨了。他的太太陳美琦昨天回復黨籍，縣黨部認為是象徵苗栗團結新的里程碑，鍾表示「我現在的身分是國民黨的親友」，選舉都過去了，他的個性是不會去記仇，民進黨對手徐定禎見面還是有打招呼，前縣長劉政鴻也透過議長李文斌牽線一起吃飯，過年他也送禮給前縣長傅學鵬。

鍾表示，他不會去對哪一個鄉鎮市特別好或者不好，考量只有必要或不必要，他對18鄉鎮市都是一樣的視野、一樣的看法，讓鄉鎮市一起進步，讓大家一起幸福快樂。他更首創邀請鄉鎮市長列席縣務會議，希望建立直接溝通交流平台，目前效果超乎預期。

鍾東錦說，他提的1年3000元（台幣，下同，約98美元）三節敬老禮金明年開始實施，這是最好的明證，他的選舉政見很清楚，希望縣府負擔2000元，一年約2億元，鄉鎮市公所分擔1000元，一年約1億元，統整18鄉鎮市規格；當然鄉鎮市如果財務可以加碼，他樂觀其成，底線就是3000元。

鍾東錦指出，18鄉鎮市長都異口同聲支持3000元敬老禮金的政策，也是鄉鎮市長列席發生的效果，有志一同，「大家都變成同一派」，讓苗栗更快樂、更幸福的那一派。

不過，無黨籍苗栗縣議員曾玟學說，縣長鍾東錦的臉書公關團隊在經營縣長形象上，跟選前一樣反應快速，這是一大優勢，但鍾上任迄今未見「百日新政」氣象，也看不出未來四年如何提升苗栗，缺少精細的縣政藍圖和整體性規畫；鍾選舉政見都滿花錢，縣府能否編列預算落實，有待觀察。

苗栗縣議會民進黨團總召羅貴星說，鍾東錦上任近百日，可見到鍾積極度及布局施政的面向，各局處不拖泥帶水，但是還有很多地方要持續觀察。國民黨團總召鄭碧玉說，鍾有足夠能力，縣民也很期待。

鍾東錦重要政見進度 製表／范榮達
鍾東錦重要政見進度 製表／范榮達

國民黨 民進黨 預算

上一則

玉山飄3月雪 破80年「最晚初雪」紀錄

下一則

UBA決賽 政大男籃3連霸 世新4連后

延伸閱讀

國民黨新兩岸論述：九二共識就是中華民國

國民黨新兩岸論述：九二共識就是中華民國
金溥聰：公開徵詢=挖坑叫侯友宜跳 最好他被動接受徵召

金溥聰：公開徵詢=挖坑叫侯友宜跳 最好他被動接受徵召
觀察站／國民黨徵召慢？有不得不慢的顧慮

觀察站／國民黨徵召慢？有不得不慢的顧慮
朱立倫：國民黨2024徵召最強的人 綠委：恐上演換侯戲碼

朱立倫：國民黨2024徵召最強的人 綠委：恐上演換侯戲碼

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

2023-03-25 21:35

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？