我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

催票簡訊費鴻泰喊送考紀會 徐巧芯：沒惡意中傷

記者林麗玉、鍾維軒／台北26日電
北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰黨內互打愈演愈烈。(本報資料照片)
北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰黨內互打愈演愈烈。(本報資料照片)

國民黨北市南松山信義選區立委初選，北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰黨內互打愈演愈烈，因徐巧芯在催票簡訊直接寫「內閣不分區有資深費鴻泰」，引發費不滿表示考慮要不要把此事送黨考紀會處理，徐巧芯今天在臉書表示，她沒有要惡意中傷任何人，這是好意與肯定。

徐巧芯與費鴻泰的初選之爭，從先前各自派辦公室主任登記初選的鬧劇，再度發生徐巧芯催票簡訊直接寫「內閣不分區有資深費鴻泰」，引發費鴻泰不滿表示考慮送黨考紀會處理，徐巧芯今天也在臉書表示，「2024共創雙贏，我在國會，你在內閣，戰力加倍！」這句話，首先要說明的，「世代交替」的意思不是拉下對方，更沒有涉及年齡歧視，而是希望把資深的人往上推到一個新的舞台，讓有歷練的人能夠擴大為人民服務，共創雙贏。

徐巧芯說，國民黨會贏下2024，讓費委員有機會進入內閣，給大家更進階的服務。所以她認為，「立法院有我，內閣有他，會是最好的拍檔與組合」，這段話是她的競選宣言，也是她將被費委員送考紀懲處的簡訊內容。

徐巧芯認為，她真的沒有要惡意中傷任何人，是好意與肯定，她尊重費委員的決定，但並不會改變她的期待「2024一起贏，我在國會，費委員進內閣，共創雙贏，戰力加倍！」真正的「團結共好」是要一起前進，一起往上挑戰，相互砥礪，「我相信可以做到的。一起加油！」

國民黨 臉書 歧視

上一則

「台積電神蹟」 外媒記者、歐美政要紛赴台朝聖

下一則

宏都拉斯斷交 藍議員：民進黨外交政策只剩過境美國？

延伸閱讀

費鴻泰、徐巧芯 搶登記互控擾初選

費鴻泰、徐巧芯 搶登記互控擾初選
國會暴亂案／聯邦法官駁行政特權主張 梅杜斯等須作證

國會暴亂案／聯邦法官駁行政特權主張 梅杜斯等須作證
被費鴻泰踢出7群組 徐巧芯喊申訴 費：這是我的群組

被費鴻泰踢出7群組 徐巧芯喊申訴 費：這是我的群組
立委初選現任優先？ 被建議退黨 徐巧芯落淚說「不想」

立委初選現任優先？ 被建議退黨 徐巧芯落淚說「不想」

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

2023-03-25 21:35

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴