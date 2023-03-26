催票簡訊費鴻泰喊送考紀會 徐巧芯：沒惡意中傷

北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰黨內互打愈演愈烈。(本報資料照片)

國民黨 北市南松山信義選區立委初選，北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰黨內互打愈演愈烈，因徐巧芯在催票簡訊直接寫「內閣不分區有資深費鴻泰」，引發費不滿表示考慮要不要把此事送黨考紀會處理，徐巧芯今天在臉書 表示，她沒有要惡意中傷任何人，這是好意與肯定。

徐巧芯與費鴻泰的初選之爭，從先前各自派辦公室主任登記初選的鬧劇，再度發生徐巧芯催票簡訊直接寫「內閣不分區有資深費鴻泰」，引發費鴻泰不滿表示考慮送黨考紀會處理，徐巧芯今天也在臉書表示，「2024共創雙贏，我在國會，你在內閣，戰力加倍！」這句話，首先要說明的，「世代交替」的意思不是拉下對方，更沒有涉及年齡歧視 ，而是希望把資深的人往上推到一個新的舞台，讓有歷練的人能夠擴大為人民服務，共創雙贏。

徐巧芯說，國民黨會贏下2024，讓費委員有機會進入內閣，給大家更進階的服務。所以她認為，「立法院有我，內閣有他，會是最好的拍檔與組合」，這段話是她的競選宣言，也是她將被費委員送考紀懲處的簡訊內容。

徐巧芯認為，她真的沒有要惡意中傷任何人，是好意與肯定，她尊重費委員的決定，但並不會改變她的期待「2024一起贏，我在國會，費委員進內閣，共創雙贏，戰力加倍！」真正的「團結共好」是要一起前進，一起往上挑戰，相互砥礪，「我相信可以做到的。一起加油！」