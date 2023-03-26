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徵召郭台銘？朱立倫：他是藍營重要成員

記者程遠述、江婉儀／台北26日電
國民黨中央不排除徵召鴻海集團創辦人郭台銘。(本報資料照片)
國民黨中央不排除徵召鴻海集團創辦人郭台銘。(本報資料照片)

國民黨啟動2024總統徵召提名作業，黨中央將約詢新北市長侯友宜鴻海創辦人郭台銘，侯友宜昨表示，目前沒接到消息。黨主席朱立倫昨被問到，徵召評估是否不排除鴻海創辦人郭台銘？朱立倫表示，「我們把他視為藍營重要的一分子」，要團結所有可以團結的力量，不只有郭台銘，所有非綠朋友都要一起努力。

至於何時會和侯友宜討論徵召？朱立倫未直接回應，僅說自己跟侯友宜保持密切聯繫，會排除各種障礙，爭取更多支持。

是否有和侯友宜通三次電話？朱立倫表示，和侯都是密切聯繫，真要說有通電話都是超過十通以上，兩人常討論不同議題，侯友宜對此表示，朱跟他都是同心齊力、為人民為國家努力做事。

朱表示，這幾天也感謝侯友宜，發揮最強母雞，化解黨內立委初選問題。侯友宜表示，其實只要大家願意為中華民國同心齊力、做出人民有感的政績，他都願意和大家一起並肩作戰、找到人才。

對於怎麼看侯友宜越晚徵召民調會越下滑？朱立倫表示，最重要考量就是配合主要候選人的主客觀環境，創造最有利條件，過程中一定有不同聲音，但排除障礙、爭取支持是黨的責任，也是現正努力在做的事情。

朱立倫也說，不要忘記真正對手是民進黨，所以徵召過程不要造成更多障礙、排除朋友，而是應該排除障礙、爭取朋友。

侯友宜 郭台銘 鴻海

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