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綠參選人迴避學倫審查 將成下個選舉未爆彈

記者周佑政、蔡晉宇／台北26日電
副總統賴清德就任民進黨主席後，拍板未來黨內提名公職參選人應簽署「學位論文學術倫理聲明書」。被視為挺賴人馬的台南市第一選區立委參選人郭貞慧（右二）響應。(圖：郭貞慧競選辦公室提供)
副總統賴清德就任民進黨主席後，拍板未來黨內提名公職參選人應簽署「學位論文學術倫理聲明書」。被視為挺賴人馬的台南市第一選區立委參選人郭貞慧（右二）響應。(圖：郭貞慧競選辦公室提供)

民進黨立委初選同志廝殺，仍有待黨中央拆彈，下一顆選舉未爆彈，是黨主席賴清德上任後親自拍板的「學倫機制」。民進黨未來提名的參選人，應簽署學位論文學術倫理聲明書，但據了解，有些參選人怕碩、博士論文被「放大檢視」，已在私下評估，不以碩士以上學歷登記參選，避免學倫爭議。

未來民進黨中央會邀專家學者組成審查小組查對論文，對參選人所列學位論文進行查對，若有學倫疑慮，將協調參選人不採該學歷登記參選。

民進黨內人士說，學倫機制的出發點是「誠信」，避免參選人再陷入學倫爭議，不過最近聽聞，部分立委、參選人「自認」學位論文不夠嚴謹，紛紛私下進行論文相識度比對，有些人可能真有問題，由於怕無法通過學倫機制審查，部分參選人傾向不採用碩士以上學歷參選，避免爭議。

對此，有民進黨立委說，「這是此地無銀三百兩」，政治人物的學經歷都是公開透明，誰有沒有碩博士學歷，大家知道。如果參選人明明擁有碩士以上學歷，卻不敢登載，只以大學學歷參選，形同自證論文有問題，選舉時仍會遭對手大作文章。

身兼民進黨中評委的立委賴瑞隆說，賴清德提出學倫機制，是希望社會了解，民進黨要面對問題、解決問題，「所有的政治人物都要去面對自己的學位問題」。賴瑞隆說，黨中央會協助參選人，進行論文比對，若真的發現爭議，也會特別去提醒、協調。

此外，民進黨立委初選登記前天截止，共有15個選區超過1人登記，4選區違反「誠信條款」，接下來將進入協調期，若協調未果則進行民調，艱困選區人選則採取徵召。

一位提名小組成員表示，大家都認同一件事，就是民進黨要在2024年選戰中維持國會席次過半，堪稱高難度，經內部會議盤點，初步認為新北、桃園、彰化的區域立委席次恐出現翻轉，中台灣幾個指標選區如台中第二選區、南投第二選區也都預料將有苦戰。

提名小組分析，民進黨不分區本屆斬獲約14席次得票數，但這是在總統票創歷史新高拉抬的狀況，下屆能維持平盤已是不錯成績，且民眾黨可能會有總統參選人，勢必拉抬不分區席次，至於時代力量，評估未能突破5%得票門檻機率高。

民進黨 提名 賴清德

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