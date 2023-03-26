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金溥聰：公開徵詢=挖坑叫侯友宜跳 最好他被動接受徵召

記者陳洛薇／台北26日電
國民黨前秘書長金溥聰(中)說黨中央既然決定徵召，應盡快成立徵召小組，保護「最強母雞」，免被一路追打。(本報資料照片)
國民黨前秘書長金溥聰(中)說黨中央既然決定徵召，應盡快成立徵召小組，保護「最強母雞」，免被一路追打。(本報資料照片)

國民黨中央展開總統提名徵召作業，黨前秘書長金溥聰表示，黨中央既然決定徵召提名，依往例都是先私下徵詢可能參選人的意見，再做民調，依據民調結果徵召最強的人，如果侯友宜是「最強母雞」，現在又不利於主動表態，最好的方法就是侯被動接受徵召，黨中央應該保護他，讓他保留有利的空間，而不是在媒體公開徵詢他，「這等於是又挖了一個坑叫侯友宜跳。」

金溥聰表示，侯友宜最近說「義無反顧」、「共同承擔」已經是間接表態了，因為時間上也不容許國民黨再拖了，此時國民黨也要保護侯友宜，讓他保留「間接被動」的空間，才不會還沒宣布提名，就被民進黨一路追打。

黨中央既然決定徵召，應成立徵召小組，由小組先私下作民調，做完公布最強人選，再要求對方表態，若最強的人是侯友宜，如此做法才能讓侯友宜保有「間接被動表態」的空間。

國民黨秘書長黃健庭上周銜朱立倫之命約見張亞中，金溥聰說，以往黨內協調都是先私下進行，黃健庭公開去問，接下來又要徵詢侯友宜、郭台銘、趙少康，把侯友宜和其他可能人選都擺在一起，如果只是聽取侯友宜對大選的意見，那沒問題，如果黨中央是公開去徵詢，就等於是逼侯友宜主動表態參選總統。

金溥聰形容，黨中央若是用這種方式處理徵召，司馬昭之心路人皆知，就是請君入甕，去找侯友宜談能談什麼，就是談徵召提名。

金溥聰說，黨內各方最近已提出很多呼籲，不知黨中央是聽了裝不懂？還是根本不在乎？黃健庭去約見這個、約見那個，「又不是在演宮廷大戲」，國民黨處理徵召的最佳時機點已經過了，現在如果不亡羊補牢盡快進行協調及徵召之事，2024大選勝算愈來愈不樂觀。

侯友宜 國民黨 提名

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