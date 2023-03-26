近侯人士：徵召時間 侯友宜尊重黨中央

國民黨主席朱立倫徵詢新北市長侯友宜(圖中)參選意願，侯表達「共同承擔、義無反顧」的態度。(記者許正宏／攝影)

國民黨總統提名 只聞樓梯響，遲遲不見主角登台，黨內焦慮爆表，黨主席朱立倫上周指派秘書長黃健庭約見張亞中，後續將徵詢侯友宜 、郭台銘及趙少康的意見。據了解，被視為「最強母雞」的侯友宜已表達「共同承擔、義無反顧」的態度，對於會面形式和地點不拘，至於徵召時間的快慢，一切尊重黨中央。

侯友宜對於2024共同承擔已表達清楚態度，上周他被問到若被徵召參選總統，是否會義無反顧承擔？侯友宜說，他人生只有一個目標，是願意為國家、為人民盡最大的貢獻跟奉獻，這也是每一個人該做的事情。

近侯人士表示，侯友宜除了表態共同承擔、義無反顧，最近也出手協調整合立委選區，這些動作就是形同「間接表態」願為國家及人民貢獻。

朱立倫拍板採取用徵召方式提名總統參選人，不具國民黨籍的郭台銘也因此解套，可循張善政模式納民調 ，近侯人士說，國民黨應廣開大門，把任何可能會贏的人放進去做民調，徵召提名民調最高的人，最後出線的人也才能名正言順、具有正當性。

不過最近侯友宜的民調持續下探，相對於民進黨已定於一尊將提名賴清德參選總統，黨內憂心越晚徵召，侯友宜的民調會越下滑，太晚起跑恐影響總統大選，還有黨內人士質疑朱立倫遲遲不展開徵召行動，根本是在擋侯友宜的總統路。近侯人士表示，侯友宜的態度已經很清楚，提名主動權在黨中央，時間快慢的掌握也在黨中央，侯友宜都尊重，由黨中央來決定。