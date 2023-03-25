彩券盈餘當成小金庫？藍：鄭文燦2.1億元綁樁

行政院副院長鄭文燦。(本報資料照片)

國民黨 昨在中央黨部舉行記者會，質疑行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內把公益彩券盈餘基金2.1億元(台幣，下同，約686萬美元)挪做他用，遭監察院糾正，監察院更要求桃市府必須歸墊。

國民黨桃園市議員凌濤表示，高度懷疑鄭文燦把公益彩券盈餘當成小金庫？是不是用來綁樁遂行政治利益？凌濤和國民黨桃園市議員舒翠玲都要求鄭文燦應為此道歉，「把2.1億還回來」。

鄭文燦辦公室則反擊，舒翠玲曾擔任理事長的「桃園市美麗人生發展協會」，桃市府總計核定104.2萬元補助，是否也是舒所說的「濫用」、「請客」、「不合法」？舒翠玲這種政治凌駕一切的作法，就是抹黑過去的縣府、市府及過去的自己。

舒翠玲指出，公益彩券基金目的是為照顧弱勢族群、執行社會福利，但鄭文燦任桃園市長期間，卻長期挪用基金中必須專款專用的預算 。其實2018年起審計部報告連續4年都指出，桃園市的公益彩券盈餘基金使用不符合基金相關規定。

她表示，一直到2022年12月14日，監察院調查報告出爐，糾正文共列出2.1億不符合公益彩券盈餘分配基金之使用規範，鄭文燦才馬上在當天修了桃園市史上最嚴苛的社團補助辦法，鄭文燦根本是寅吃卯糧，讓現任市長張善政 以及桃園市人民現在要埋單。

舒翠玲並質疑，公益彩券基金動支超過2萬元便需要鄭文燦決行，而九成都超過2萬元，所以鄭文燦顯然知情，基金目的跟用途有嚴格限制，必須專款專用，鄭文燦過去這幾年卻把錢全都花在請客吃飯上。

凌濤也表示，鄭文燦曾說「買彩券做公益，踴躍支持社福團體」，結果公益彩券基金的這2.1億元竟都用在請客吃飯上面，他呼籲監察院應立刻調查糾舉鄭文燦。

鄭文燦辦公室指出，桃園是在前縣長朱立倫時期開始，社福宣導補助經費調整由公益彩券盈餘支應，鄭文燦擔任市長已編列6000萬預算回補公益彩券基金，公務預算及桃園市公益彩券基金，兩者都是市府所屬財源，是市府不同財源之間的調整，不影響市府整體可運用的經費總額。