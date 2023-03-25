中研院：老農津貼不斷加碼 影響農政甚鉅

中研院發布的「農業政策建議書2.0」指出，老農津貼全由政府負擔，占據農委會相當比例預算，明顯缺乏公平性與永續性。(本報資料照片)

老農津貼加碼爭議不斷，中研院16日發布的「農業政策建議書2.0」中明確指出，此暫行政策未隨原規畫落日，反而在政黨競爭下不斷加碼支出，如今老農津貼全由政府負擔，占據農委會相當比例預算 ，明顯缺乏公平性與永續性。

台北商業技術學院財政稅務系教授黃耀輝表示，老農津貼是恩給制，並非農保的養老給付，且今年經濟成長明顯變差，今年前兩個月稅收已經是負成長，但蔡英文總統因為快要卸任，不計後果慷納稅人之慨加碼老農津貼，明顯是為了總統大選，是非常不負責任的買票撒幣行為。

中研院「農業政策建議書2.0」指出，老農津貼為恩給式的政策性補助，1995年實施，本意是為了讓在1950至60年代，因低糧價等土地與農業政策而犧牲的一代農民「老有所養」，因此規畫於國民年金保險 開辦前暫行實施，爾後卻在政黨競爭下不斷加碼預算支出，更未隨著國民年金實施而落日。

建議書中也提到，此暫行政策延續至今，甚至大幅調高金額，且定期調升，2021年老農津貼每人每月給付金額為7550元(台幣，下同，約247美元)，是國民年金老年基礎保證年金3772元的兩倍，2020年又成為政府農民老年保障的一部分，讓非社會保險制、全額補助的「老農津貼」更無法退場。

建議書提及，監察院曾就農保制度提出糾正與調查，2014年農保修法提高申領老農津貼條件，雖增列排富條款與每年在台居住時間等條件限制，但排富標準相當寬鬆，且不溯既往。

再者，以2018年為例，該年領取老農津貼人數多達60萬，核付總金額為527億元，2019年國家編列歲出總預算，用於補助老農津貼的經費繼續占了農委會預算的45.6%，影響農政甚鉅，這些財源全由政府負擔，明顯缺乏公平性和永續性。

建議書表示，2021年農保100萬被保險人中，65歲以下僅40萬人，實際投入農業人數不明，建議書期待政府展現修法效益，改善台灣社會福利體系紊亂，緩和老農津貼造成的財務危機。

黃耀輝表示，台灣勞保、健保 、農保都嚴重虧損，若又舉債加碼老農津貼，就是債留子孫。