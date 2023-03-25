選舉到了 綠再喊老農津貼加碼 藍批：撒幣綁樁

明年1月是總統、立委大選，民進黨立委喊加碼老農津貼。(本報資料照片)

南投立委補選勝出的民進黨 立委蔡培慧，為落實競選時提出的爭取老農津貼加碼1000元(台幣，下同，約33美元)的承諾，昨與黨籍立委莊競程、賴惠員等人，籲政府應該加碼老農津貼金1000元，調整至每月8550元，且每兩年檢討一次。國民黨 立委曾銘宗痛批，選舉要到了，民進黨才想到農民，又要大撒幣政策綁樁。

明年1月將舉行總統跟立委選舉，每逢選舉前夕，政策競相加碼外，甚至有立委為迎合民眾喜好提修法提案，例如內政委員會日前審查國定假日法，時力黨團主張增加言論自由日、世界地球日、元旦改放假兩天等，共計國定假日為19天；國民黨立委陳玉珍則主張新增八二三紀念日放假一日。

老農津貼依規定每4年調整一次，按照前次2019年消費者物價水準推估，2023年物價指數約105.17，4年累積漲幅調整大約是6.99%，推估明年老農津貼應該從現行7550元調整為8078元。

蔡培慧等人昨喊出老農津貼加碼1000元，蔡培慧指出，許多農民朋友反映肥料漲價，收成入不敷出，老農恐怕無法支撐起必要日常民生物資，因此，她就任立委後提出老年農民福利津貼暫行條例、國民年金法修法，除提高老農津貼外，也要求應組成委員會召開會議來訂定，反映民生實際需求。

面對通膨及物價上漲趨勢，莊競程說，老農津貼應該上調1000元，老農津貼每4年檢討一次應縮短為2年，並建立滾動調整機制，即時因應相關變化，給予弱勢農民更大協助。

不過，曾銘宗質疑，上會期因農委會推農民保險 跟農民年金效益都不好，他提案修法希望提高農民年金跟農民保險增加補助，結果執政黨不願意，現在選舉要到了，才想到農民辛苦，又想要政策買票。

曾銘宗表示，提高老農津貼大方向支持，但執政黨不該選舉到了才想到農民，呼籲民進黨不要政策買票。