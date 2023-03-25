費鴻泰、徐巧芯 搶登記互控擾初選

國民黨議員徐巧芯。(本報資料照片)

國民黨 北市「世代交替」之爭愈演愈烈，昨黨內立委登記最後一天，第7選區（南松山、信義）原本只有立委費鴻泰、議員徐巧芯登記，不料登記截止前，雙方又各自派員加入登記參選，使得登記參選人數從2人變成6人，互批是對方派人馬爭初選的方式，造成參選人大爆炸。

本報系聯合報報導，雙方疑為了在協調會時可以掌握投票 權，決定初選方式而各有算計，也讓世代交替之戰再添火藥味。

根據國民黨黨內初選機制，有2人以上的選區，由參選人自行協調，決定民調 要採「三成黨員投票、七成民調」或是全民調進行，預定3月28日開始協調，若協調不成，再由抽籤決定初選方式。

原本第7選區僅費鴻泰、徐巧芯登記初選，只要一對一協調出初選方式即可，但昨天下午4時登記截止，6人登記參選，突增4人，徐、費都互指疑似對方的人馬。雙方初選前就各自盤算，現在又各執一詞，也為這場世代交替之戰再添火藥味。

台北中國時報報導，國民黨另一組「黨內互打」的是第8選區（文山、中正），由議員徐弘庭二次挑戰現任立委賴士葆，並表示自己絕對不會接受協調，希望採全民調方式初選。