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台宏斷交危機 外交部次長：已做最壞打算

記者歐陽良盈、林縉明／台北25日電

宏都拉斯外交部長雷依納日前率團前往中國談建交，當天台灣外交部宣布「立即召回」駐宏大使張俊菲，表達強烈不滿。外交部次長俞大㵢表示，「台方已做最壞打算的準備」，但仍希望宏國慎重考慮。行政院副院長鄭文燦昨天表示，中國外交暗藏債務陷阱。

宏國副外長賈西亞昨天證實，的確向台灣提出20億美元的債務援助，「這個計畫已經提出半年多，但台灣方面卻從未給出實質回應，身為新政府的我們，必須給予人民更好的答案。」賈西亞否認宏國政府要求台灣直接給錢，協商過程中要求極低利率的貸款和台灣對宏國本土直接投資、捐贈醫療院所等，但始終沒有得到台灣明確回答。

台方知情人士不滿表示，宏國在媒體上所說的，與寄給外交部長吳釗燮信中要求的不符。以興建醫院為例，1月份卡斯楚上任後要求4500萬美元，本月寄給外交部長吳釗燮的信中又「增額」至9000萬美元，台方曾建議要幫宏國蓋一座像幫瓜地馬拉蓋的奇馬爾特南戈醫院，但宏國似乎比較重視金錢，而非實際建設。

俞大㵢接受媒體訪問時說，外交部昨天召回大使不是斷交，而是在外交上表達台方的不滿，是「外交舉措」，還是希望宏都拉斯能珍惜台、宏兩國82年的邦誼，外交部仍會努力到最後一刻。

行政院副院長鄭文燦表示，台灣不用「炒短線」方式處理外交關係，會以友善、互惠、尊嚴的立場處理台宏外交，維護國家最大利益。

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