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觀察站／國民黨徵召慢？有不得不慢的顧慮

記者 黃寅
國民黨主席朱立倫（中）表示，國民黨採徵召方式決定下屆總統參選人，據悉時間可能在6月。(本報資料照片)
國民黨主席朱立倫（中）表示，國民黨採徵召方式決定下屆總統參選人，據悉時間可能在6月。(本報資料照片)

國民黨定調將採徵召方式決定下屆總統參選人，時間可能在6月，對此，黨內有人質疑時間太慢，認為要徵召快徵召，「不要再拖」，但目前看來，不僅幾位可能的人選民調都在伯仲之間，而且截至目前也還未見確實具有整合能力者，國民黨恐怕有不得不慢的顧慮。

反觀民進黨所以能快，是因為檯面上只有賴清德一人，選情因而單純。但國民黨不同，除了黨內侯友宜、盧秀燕民調各擅勝場，中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中也表態有意承擔，黨友郭台銘亦有其高度和支持者，若再考慮結合其他在野黨，複雜度就來得更高。

國民黨快不起來的原因，和人選多、到底誰才是最佳人選難以決定有關。辦初選雖簡單，卻容易傷了和氣。尤其候選人若太早冒出頭，整合他人的角色會落在自己身上；不急著表態，由黨部去找人，整合的責任就在黨部，候選人反而來得輕鬆。

慢的另一原因是，還真的未見到誰已可以定於一尊，以雲林縣長張麗善和侯友宜23日參加活動站在一起，受訪被問到是否會支持侯時，給出的也是「國民黨提名任何一個候選人都會支持」的標準答案。從她的謹慎，可以想見，侯尚非黨內定於一尊的人選，也或許張心中還另有支持對象。

依國民黨的徵召提名時程，若最後決定人選時間在6月，離現在還有兩個多月時間，正足以讓候選人隨著時間和政局的轉變沈澱一番。否則，太早決定，若局勢有變，一旦重演陣前換將，就容易打亂布局，招致失敗。

以國民黨的慢而言，目前看來雖令關心者心急，但若退一步觀之，即使6月決定人選，離明年1月13日投票也還有七個月之久，足可好好打一場選戰，且屆時在各方雜音已小下，力量容易整合，自然也容易促成團結。

因此，雖有人為國民黨尚未決定人選著急，但卻大可不必，因為各個政黨有其不同的文化和條件；國民黨以慢打快，不見得會落居下風，而且也真的快不起來。

國民黨 提名 民調

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