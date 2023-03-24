新聞評論／吃銅吃鐵 綠連大法官也敢吃

近日傳出新文化基金會將推薦謝長廷擔任大法官，引起外界非議。（本報資料照片）

「112年司法院大法官提名 審薦小組」公開接受各界推薦大法官適任人員，近日傳出駐日代表謝長廷設立的新文化基金會將推薦謝長廷擔任大法官，引起外界非議，連黨內都擔心造成社會觀感不佳。

民進黨 的政治文化，從派系鬥爭到搶官分贓，都不是什麼新鮮事。尤其是派系之間卡位搶官、分贓派肥、踹攤喬事，什麼都敢要，什麼都敢拿；只有沒想到的，沒有不敢要的。但搶官搶位搶進司法院，吃銅吃鐵吃到大法官，也著實令人歎為觀止。

而謝長廷畢竟做過行政院長，也持節駐外，層次高一些，眼界寬一些，還直接看到後蔡英文時代。比起各派系為了大官小吏或董總委員搶成一團，謝長廷更敢要，也要得更高明。最重要的是，即使2024民進黨失去江山，大法官的任期不打折扣，影響力仍將延續。

謝長廷子弟兵，新文化基金會董事長林耀文3月10日就在臉書撰文，指謝長廷法學素養與政治經驗，符合大法官任用資格「研究法學，富有政治經驗，聲譽卓著者」的條件，建議「執政當局應將謝大使納入大法官人選」。醞釀多日後，林耀文23日進一步表示，將以基金會名義推薦謝長廷，同時又刻意在臉書闡釋謝長廷2011年所提「憲法各表」的內涵。

林耀文轉述謝長廷的態度是「隨緣」。合理推測，林耀文將以基金會名義推薦，謝長廷如果不是隔海親為指示，至少應該是知情並已默許。林耀文與新文化基金會則淪為「籌安會」，鼓吹倡議兼測風向。這幾天謝長廷正好返台，難道是為喬大法官提名而回來？

副總統兼民進黨主席賴清德，原擔任大法官提名審薦小組召集人，備受批評。賴在登記參加民進黨內總統初選後，已辭去召集人一職，還給大法官提名審薦小組一個相對乾淨的空間。賴清德才勉強切割，謝長廷就想搶進，豈止社會觀點不佳而已。

一些蔡英文任命的大法官，守護的不是憲政，而是蔡政府；所以，謝長廷也想染指，不足為奇。雖然只是推薦，但政治效應可觀。黨內有些派系人士腦袋還沒開竅，質疑說，難道親蘇系的超越基金會也要推薦蘇貞昌出任大法官嗎？

其實，大法官作為蔡政府的守護者，論資格、比條件，不只謝長廷、蘇貞昌，還有陳水扁！對了，乾脆推薦陳水扁！