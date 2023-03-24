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謝長廷「自薦」大法官 藍：吃相難看 如籌安會挺袁世凱稱帝

記者丘采薇、劉宛琳／台北24日電
駐日代表謝長廷被推薦任大法官，引發黨內波瀾。(本報資料照片)
駐日代表謝長廷被推薦任大法官，引發黨內波瀾。(本報資料照片)

謝系色彩濃厚的新文化基金會董事長林耀文，最近公開推薦駐日代表謝長廷為大法官，引發黨內波瀾。據悉，謝已於前天返國，將在26日下午出席新書發表會，講述日本贈送台灣疫苗等過程，將正面回應外界疑問。民進黨人士直言，謝爭取大法官，成功機率應不高。

謝長廷赴日後，原本在台灣的「謝系」解散，如今謝系基金會突然宣稱推薦謝長廷當大法官，許多前謝系成員也語帶保留，未公開贊同。黨內人士說，新文化基金會做這樣的決定，應該已與謝達成某種默契。對照立法院長游錫堃宣示不再爭取下屆立法院長，謝的相關動作恐怕形成強烈對比。

今年9月30日有4位大法官任期屆滿，蔡英文總統日前核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，協助提名大法官人選。審薦小組籲請社會各界把握3月29日截止時間，踴躍推薦或自薦。林耀文轉述，謝長廷的態度是「隨緣」。

謝長廷有意爭取大法官，昨天也成為立法院外交及國防委員會熱門話題，國民黨立委陳以信詢問外交部長吳釗燮，謝會不會回外交部述職？吳釗燮說，往例都會安排，但目前沒有，這次返台是參加台日協的理監事會議。對於大法官一事，吳釗燮說沒有相關訊息。

國民黨副發言人呂謦煒昨以「驚呼」回應，批民進黨不僅掌握行政權、立法院多數、弱化考試權、任命政治色彩一樣很深的陳菊擔任監察院長，現在竟然還意圖提名謝長廷擔任大法官，中華民國簡直成為民進黨的「家天下」。

呂謦煒說，這次打算提名謝長廷擔任大法官的新文化基金會，就是謝長廷所創立的，這難道不就像民初袁世凱授意成立支持稱帝的籌安會嗎？民進黨全黨各派系齊心「呷中華民國夠夠」，逐步成為民選獨裁，吃相如此難看，非綠陣營更要團結，發揮有效監督制衡力量。

大法官 提名 民進黨

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