被費鴻泰踢出7群組 徐巧芯喊申訴 費：這是我的群組

國民黨籍台北市議員徐巧芯（左圖）、立委費鴻泰（右圖）爭取參選2024立委。（本報資料照片）

國民黨 北市立委初選上演「世代交替」之爭，欲挑戰立委費鴻泰的議員徐巧芯昨說，自己被費鴻泰連續退了七個群組，要向黨中央申訴，真的不要鬥下去了。費鴻泰則表示，這些是他個人建立的群組，但他的離職員工邀徐巧芯到這群組，因此把她踢出了，請問這樣做有沒有錯？歡迎申訴。

國民黨立委初選目前正領表登記，費鴻泰昨由妻子代為領表，完成參選，徐巧芯預定今天去登記，不過兩人競爭愈演愈烈。

徐巧芯說，她在的群組都是地方服務群組，加入一陣子，卻直接把她踢掉，但她也是被邀請進去的，不可能主動加入，且她在裡面沒有發言過任何一次，也沒有拉票行為，更談不上攻擊同黨同志 ，卻被直接踢掉。

徐巧芯說，費鴻泰辦公室同事，在臉書 上面對她攻擊批評，但她的辦公室，從沒有攻擊過他們任何一人，希望能保持君子之爭，基本風度，互相尊重，這種小學生吵架方式沒必要，「若跟費同時在的群組，她不會把費鴻泰踢出去。」

費鴻泰則說，這要談是非，這是7年前他和里民建立的群組，這不是里長辦公室的、也不是社團、不是國民黨的，是他個人的群組，沒有其他民代，他有一個離職的同仁到徐巧芯辦公室上班，理論上應該要離開這群組，卻邀了徐巧芯到這群組。

費鴻泰表示，自己的家務事鬧得沸沸揚揚，讓外界覺得很不團結，他本來不想回應，但是很多媒體希望他回應，他是迫於無奈，希望黨不要受影響，不要有這麼多的對立，選舉是高興的，「我的競爭者是我是費鴻泰自己」。